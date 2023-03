Oroscopo Branko domani 19 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Il weekend ha avuto un ottimo inizio per voi grazie all’influenza favorevole della Luna e di alcuni pianeti che vi saranno di grande aiuto per far andare le cose come volete. Anche se devi lavorare, godrai di una giornata armoniosa e produttiva. Ti sentirai molto ottimista.

Toro

Le stelle ti daranno una buona giornata, ma potresti essere eccessivamente preoccupato per questioni relative al denaro o ai beni. Ma questo non nasconde il fatto che oggi sarà un giorno su misura per i tuoi desideri.

Gemelli

Se devi lavorare tutto andrà bene e avrai una giornata vivace. Tuttavia, se oggi è il tuo giorno libero, ti sentirai quasi come se avessi un giorno di lavoro, cercando di risolvere vari affari incompiuti.

Cancro

Una giornata di sorprese legate alla vita intima ti aspetta, soprattutto per l’arrivo di una persona cara o una data particolarmente importante per te. Sarà uno dei pochi momenti in cui potrai sentirti pienamente felice.

Leone

Inizia un weekend meraviglioso, pieno di sogni e fantasie. Avrai una giornata attiva e gratificante per varie iniziative legate al tempo libero o ad altri desideri personali. È un giorno particolarmente buono per viaggiare e stare lontano da ciò che ti circonda, vivere e sentire cose nuove.

Vergine

Come spesso accade, il fine settimana ti arriva senza riposo. Spesso il lavoro continua, solo con un cambio di scenario. La vostra grande ricerca della perfezione e dell’ordine vi mantiene in un’etica del lavoro perpetua, come accadrà a voi oggi.

Bilancia

Non c’è bene che non venga dal male, perché ciò che ti aspettavi o pianificavi sta per sgretolarsi. Tuttavia, alla fine si finisce con un piano molto diverso, migliore e più felice. È una giornata contrastante ma alla fine favorevole.

Scorpione

Ti aspetta una giornata molto attiva, piena di compiti come se fosse un’altra giornata di lavoro, solo con altre attività diverse. Se devi lavorare, lavora sodo, ma se hai un giorno libero, lavorerai su molte cose che non potresti fare in nessun altro momento.

Sagittario

C’è un grande bisogno di viaggiare, di allontanarsi dal proprio ambiente abituale, dalla routine che ti soffoca giorno dopo giorno. È un ottimo momento per stare a contatto con la natura o con il mare, l’elemento dove ci si sente più felici. Se non hai altra scelta che lavorare, ti impegni a fantasticare di viaggiare ora.

Capricorno

Hai difficoltà a rilassarti e lasciare andare la tensione. Sogni sempre momenti di lasciar andare e di gioia, ma quando arriva quel momento, non puoi lasciare andare lo stress che ti ha accompagnato tutto il tempo e che ha a che fare con il tuo travolgente bisogno di controllare la situazione. Questo è ciò che vi accadrà oggi.

Acquario

Dopo un buon momento in cui a volte ti senti felice e le cose vanno per il verso giusto, puoi improvvisamente cadere nella tristezza e nel pessimismo per motivi emotivi. Forse stai cercando la solitudine o allontanarti un po ‘da chi ti circonda. Ma questo è temporaneo.

Pesci

L’influenza di Nettuno sul tuo segno può renderti incline all’irrequietezza o alla delusione nelle questioni di cuore. Tutto indica una giornata difficile nel regno emotivo. I tuoi sogni e le tue fantasie si scontreranno dolorosamente con la realtà, ma in fondo, il destino ha una grande mano a tuo favore.