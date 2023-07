Oroscopo Branko domani 24 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non irritare coloro che stanno solo cercando di aiutarti. Potrebbero non avere successo, ma hanno buone intenzioni. Ogni giorno la stanchezza ti segnerà molto. È conveniente per te espandere la tua cerchia di amici, quella attuale sta diventando sempre più piccola e limita la tua capacità di sviluppo emotivo. Hai bisogno di cambiamenti. Cerca di essere te stesso in ogni momento, questo è il miglior investimento per il futuro. Cercare di inventare una personalità per ogni occasione creerà conflitti interni.

Proteggiti dalle interferenze esterne e concentrati su ciò che conta davvero per te. Se riacquisti la piena fiducia in te stesso, ne uscirai rapidamente vincitore. Oggi sarete tentati di mantenere doppi rapporti in campo sentimentale, cosa che potrebbe portarvi delle complicazioni. Pensa se ciò che fai è legittimo. Oggi il consiglio è calmo. Una situazione inaspettata può darti sui nervi al punto da indurti a usare la violenza. Anche se hai assolutamente ragione, non saltare.

Acquario

Hai cose importanti da festeggiare con le persone che ami, non perdere l’occasione di essere generoso con chi lo ha già fatto con te. Se la tua vita è lo studio, si stanno avvicinando momenti molto interessanti e allo stesso tempo complicati. Se ne esci con successo, sarai a metà strada. Passa un po’ più di tempo a guardarti dentro, hai bisogno di più autocontrollo per riuscire a superare le difficili prove a cui la vita ti sottoporrà.

Pesci

I tempi del ricongiungimento con persone del passato si stanno avvicinando. Noterai che niente è come prima, ma non deve essere negativo. Assimilare le notizie. Devi prestare più attenzione ai tuoi studi, o il corso finirà anche peggio di come è iniziato. Trascorri parte della giornata facendo un piano di lavoro, ti senti molto vicino al tuo ideale vitale. Approfitta del momento e consolida, soprattutto, alcune delle amicizie a cui ultimamente non hai prestato molta attenzione.