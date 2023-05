Oroscopo Branko domani 25 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Nonostante vi piaccia sempre comandare e siate anche molto bravi, tuttavia, oggi sarà uno di quei giorni in cui sarebbe più facile e più prudente ottenere le cose con buone parole che usando la coercizione o ostentando potere. Oggi il bellicoso pianeta Marte sarà dissonante ed è meglio puntare sui buoni.

Vergine

Anche se so bene che non è il tuo desiderio, hai un’enorme facilità per farti dei nemici o quell’invidia e il pettegolezzo che ti turbinano intorno. Per questo oggi devi essere attento perché una persona con cui vai molto d’accordo e addirittura ti aiuta è, in realtà, un tuo nemico e oggi potrebbe farsi vedere quando meno te lo aspetti.

Bilancia

Questo sarà uno dei segni più favorevoli o meglio influenzati dai pianeti in questo giorno, e con enorme abilità saprai stringere i denti e ribaltare una situazione difficile o tesa in modo che alla fine finisca anche per favorirti. Oggi mostrerai il meglio di te stesso e saprai come guidare le cose verso il tuo terreno.

Scorpione

Non rilassarti troppo perché oggi potresti improvvisamente passare dalla felicità alla disperazione, dalla pace alla tensione o a un grave conflitto. La tua stabilità sentimentale, o quella che pensavi di avere, sarà minacciata da circostanze impreviste. Ma potresti anche causare tu stesso tutto questo a un’altra persona. Stai attento.