Oroscopo Branko domani 26 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non solo saremmo, ancora una volta, di fronte a una giornata molto ispirata e favorevole per il lavoro, le questioni finanziarie e mondane in generale, ma questa potrebbe essere una settimana di notevoli risultati e realizzazioni, o anche di superamento di ostacoli o preoccupazioni importanti che ti hanno colpito ti ha reso la strada molto difficile.

Toro

Le influenze armoniche dei pianeti si tradurranno in una giornata chiaramente favorevole per questioni di lavoro, affari, finanze, scartoffie o viaggi. Ti aspetta una giornata di grande trambusto e attività, sia fisica che mentale, ma darà molti frutti e ne varrà la pena. Buono per le tue relazioni intime.

Gemelli

Aspetti eccellenti di Mercurio, il vostro pianeta dominante, vi condurranno a una giornata di grande attività, ben canalizzata e particolarmente fruttuosa in relazione agli affari materiali e al denaro. Armonia tra mente e cuore, e allo stesso tempo godrai di una grande intuizione. Questa sarà una giornata eccellente per prendere decisioni.

Cancro

L’influsso armonico di Marte vi spingerà a mostrare grande attività ea concentrarvi molto più del solito su questioni di natura mondana, dove compierete anche azioni intelligenti e corrette, ma non dovete affrettarvi, non potete fare all’improvviso ciò che hai parcheggiato per molto tempo.