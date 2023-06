Oroscopo Branko domani 29 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Trovi sempre la via d’uscita nei momenti più difficili, la fortuna non ti abbandona mai e oggi potrai verificarlo, quando una porta si chiude, il destino ne apre un’altra e trovi sempre il modo di rinascere come la Fenice, e qualcosa di questo tipo Ti succederà oggi al lavoro, una soluzione inaspettata ai problemi.

Capricorno

Nonostante il vostro segno non abbia nulla a che fare con la fortuna, vi trovate però in un momento abbastanza fortunato per gli affari materiali e soprattutto per tutto ciò che riguarda il denaro. Oggi Saturno, il tuo pianeta dominante, è in un buono stato cosmico e ti farà raccogliere molti dei frutti che hai seminato.

Acquario

Successi e gioie conquistati con fatica e rischi, sarà per voi una giornata positiva, anche se i successi non arriveranno per strade facili, anzi il contrario. Ma niente ti ferma quando sei motivato e senti che la ragione è dalla tua parte, e poco o niente ti importerà che chi ti circonda non ti capisca.

Pesci

Un aspetto armonioso e favorevole di Saturno ti darà la possibilità di essere più con i piedi per terra e cercare di armonizzare i tuoi sogni e ideali con buon senso e realismo. Per questo motivo, oggi puoi avere una giornata più fruttuosa e favorevole sul lavoro, ma anche nella tua vita intima. Il destino ti renderà la meritata giustizia.