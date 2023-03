Oroscopo Branko domani 7 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 7 marzo Sagittario

Senti un bisogno urgente di esprimere la tua gioia e felicità agli altri. Non è una cattiva idea, ma tieni presente che non tutti hanno una buona giornata e puoi approfondire la piaga. Negli affari, è consigliabile utilizzare l’attrattiva personale per rendere le cose più facili, ma non abusarne. La migliore garanzia è un lavoro serio e ben organizzato. Non sempre ciò che pensi di sentire è ciò che è stato realmente detto. Ciò è dovuto alla tua abitudine di pre-sistemare le cose e quindi adattare le circostanze a ciò che hai pianificato.

Oroscopo Branko 7 marzo Capricorno

Se ti ritrovi incapace di prendere decisioni in campo sentimentale, semplicemente non prenderle. Chiedi più tempo se ne hai bisogno e chiarisciti, perché altrimenti puoi scegliere una cattiva strada. Focalizza la tua attenzione sull’ottenere buoni alleati al lavoro, meglio di molti. Non puoi accontentare tutti, quindi rimani con i tuoi vecchi amici. Quando pensi di aver risolto tutti i tuoi problemi, ne appariranno di nuovi. È il destino della tua esistenza, quindi non allarmarti. Prendilo come parte della vita, senza altro.

Oroscopo Branko 7 marzo Acquario

Non dovresti pentirti di qualcosa che hai fatto con il cuore in mano. Per te era l’unica via d’uscita e se qualcuno si è sentito offeso, non è mai stata tua intenzione. Fai molta attenzione a truffe e furti. Non tutti quelli che si presentano con un accredito sono chi dicono di essere, quindi fai attenzione a chi ti chiede soldi a casa tua. Le informazioni saranno fondamentali nel tuo lavoro di oggi. Se agisci con poche informazioni o basandoti su dati scarsi, rischi di commettere errori importanti e costosi.

Oroscopo Branko 7 marzo Pesci

Sia tu che il tuo partner state attraversando un periodo di fertilità che potrebbe aiutarvi a concepire un bambino, se lo desiderate. Altrimenti, dovresti mettere i mezzi in modo che non accada. Dare fiducia e responsabilità alle persone che lavorano con te è, in generale, una buona strategia. Ma bada che qualcuno non ne approfitti per tradirti. Non sarà facile scegliere tra i diversi percorsi che ti vengono presentati. Scegli quello che ti offre più tempo libero, se continui a lavorare troppo ti ammalerai.