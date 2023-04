Oroscopo Branko domani 8 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi non solo potrai trascorrere una giornata davvero fantastica, ma anche realizzare qualcosa che ti riempie sempre di felicità, essere il protagonista, il centro dell’attenzione, colui a cui tutti rivolgono lo sguardo. Stai affrontando un momento fortunato e allo stesso tempo una festa, nonostante la giornata non inizi molto bene.

Vergine

Gli influssi astrali non potrebbero essere più positivi in ​​questa Settimana Santa che può avere molta magia e in cui potrai vivere alcuni momenti di vera pace e felicità, in cui ti dimenticherai di quei problemi quotidiani che stanno consumando la vita. Oggi l’amore ti porterà una meravigliosa sorpresa.

Bilancia

Lasciati trasportare dalla corrente perché raggiungerai sicuramente un ottimo porto. In questi giorni il Sole e Giove uniranno le loro migliori energie, regalandovi un momento molto fortunato a livello personale, ma questo non è il momento di essere timidi o di pensarci due volte, o potreste perdere un’opportunità per essere felici.

Scorpione

Questo è il momento di realizzare sogni o progetti che avevi addormentato o quasi dimenticato, anche qualche vocazione che nessuno avrebbe mai immaginato. Inoltre la Luna transiterà oggi nel vostro segno, rendendovi non solo molto più sensibili ma anche più intuitivi, e vi porterà anche fortuna con la vostra famiglia.