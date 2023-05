Oroscopo Branko domani 9 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Inizierai la nuova settimana lavorativa con ottime basi e in una giornata che sarà l’ideale per viaggiare e anche per contatti, relazioni e comunicazioni, soprattutto se il tuo lavoro ha qualcosa a che fare con una di queste cose. Grande attività che darà i frutti sperati. Ascolta la tua intuizione che oggi sarà particolarmente grande.

Capricorno

Urano, il pianeta delle sorprese e che capovolge tutto, è il più potente in questo momento, ed è per questo che ti avverte di un tradimento o di un attacco alle spalle che non ti aspetti, visto che potrebbe arrivare da una persona a un altro, quello che consideri un amico o che hai in grande stima. Non fidarti di ciò che vedi, perché niente è ciò che sembra.

Acquario

Urano ora governa i nostri destini, precisamente il tuo pianeta dominante, e questo ti darà un certo ruolo, sia nel bene che nel male. Tenderai a muoverti d’impulso o ad ascoltare l’intuizione più che la ragione, puoi persino ottenere cose prendendo strade diverse da quelle che prendi di solito.

Pesci

A causa dell’influenza di Urano, oggi sarà un giorno predisposto a sorprese o cambiamenti inaspettati, e nel tuo caso ti accadrà in campo sentimentale, forse nascerà un nuovo amore o speranza quando tutto sembrava impossibile, o nel caso Al contrario, una storia d’amore che aveva i migliori presagi è andata in frantumi.