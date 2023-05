Oroscopo Paolo Fox domani 9 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La maggior parte dei rimproveri che il tuo partner fa hanno a che fare con la mancanza di attenzione da parte tua nei suoi confronti, riflettono perché potrebbe avere ragione. È fondamentale per la tua autostima che tu cambi chip e dimentichi le ultime battute d’arresto subite in campo professionistico, presto arriveranno le vittorie per le quali hai lottato tanto. Il tuo lavoro sarà riconosciuto economicamente. Aspetta buone notizie e non esitare a reclamare ciò di cui hai bisogno. Nuove fonti di reddito si aprono davanti a te.

Capricorno

Sarà difficile per te rispettare gli impegni che ti sono stati fissati nei prossimi giorni. Cerca di incontrare prima la famiglia e lascia il lavoro per dopo. Giornata segnata dal recupero del suo stato di salute, che è stato molto delicato. Le forze tornano e presto ti metterai al lavoro per recuperare il tempo perduto. Tutto ti porta ad affrontare quello che consideri un colpo di fortuna. Sei al momento giusto per realizzare ciò che desideri tanto.

Acquario

Lo stato di benessere che stai attraversando in termini di salute ti rende praticamente infaticabile, sei capace di rispondere a tutte le richieste. Oggi sentirai l’urgenza di aprire il tuo cuore a una persona a te molto vicina. Quella persona si rivelerà un tassello fondamentale nel futuro sentimentale che vi aspetta. La tua cerchia sociale si espanderà molto se ci pensi, soprattutto al lavoro. Instaurerai buoni rapporti d’affari, perché la tua simpatia verrà fuori.

Pesci

Il tuo umore sarà molto vicino al tempo di oggi, quindi se il cielo albeggia coperto il tuo carattere diventerà aspro, mentre se il sole splende avrai una splendida giornata. Abbandonare le abitudini dannose è uno sforzo utile, ma che dovresti affrontare solo quando ti trovi in ​​un buon momento di forza psicologica. La tua energia mentale sarà molto sveglia nel pomeriggio, il che ti semplificherà il lavoro o gli affari. Saprai dire la cosa giusta al momento giusto e riuscirai in tutto ciò che ti metti in testa.