Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Se continui a sentirti frustrato o scoraggiato in una certa area, questa potrebbe essere la prova che stai andando nella direzione sbagliata. Ariete, se vuoi che le cose migliorino, dovresti prendere una strada diversa. Al giorno d’oggi, è probabile che la tua immaginazione si scontri con il tuo senso della realtà, specialmente se la tua mente è piuttosto confusa. Hai ragione ad ascoltare la tua immaginazione, ma non devi dimenticare di avere i piedi per terra.

Toro

Per tutta la giornata di oggi dovresti lasciare che il tuo cuore parli. Toro, a forza di sentirti compresso e censurato dalla tua ragione onnipotente, finirai per appassire. Ora è il momento di lasciare che la tua natura romantica torni in vita. Dovresti fare una passeggiata in riva al mare con il tuo partner, illuminare la tua casa con fiori e fare un bagno rilassante per catturare i tuoi sensi. Intellettualizzi troppo le cose, risvegli la tua sensibilità e hai qualcosa da dire nella tua vita amorosa.

Gemelli

Dovresti considerare che oggi è giunto il momento per te di mostrare agli altri qual è la tua vera personalità. Anche la tua vita amorosa sta iniziando a illuminarsi, quindi potresti essere in grado di attirare l’attenzione di qualcuno che hai cercato di sedurre per mesi. Per quello che vuoi, Gemelli, fallo bene, non rovinare e non lasciartelo sfuggire.

Cancro

Se non hai una pausa oggi, probabilmente sarà perché senti il bisogno di realizzare i tuoi sogni artistici. Dai, dovresti avere un po ‘di coraggio. Cancro, devi essere molto chiaro che non è esattamente sotto le lenzuola dove conoscerai il successo e la fama. Soprattutto, non ascoltare le ceneri che potrebbero essere destinate a scoraggiarti. Ora è giunto il momento per te di fare veramente ciò che vuoi e scoprire nuove passioni.

Leone

Durante tutto questo giorno non è escluso che ti manchi di mettere tutta la tua anima nel lavoro. In realtà, il tuo cuore ha molte altre preoccupazioni, che potrebbero essere romantiche. Se è così, Leo, lascia andare un po ‘. Pensa che potresti fare una telefonata veloce o inviare un’e-mail. Tutti i mezzi saranno buoni per sfruttare l’energia amorevole del momento. E se sei single, ora è il momento per te di essere coraggioso. Potresti non pentirtene.

Vergine

Oggi potresti essere più incline a sintonizzarti con i pensieri e i sentimenti degli altri. Ma, tuttavia, troverai difficile sapere come gestire la situazione. Vergine, potresti chiederti se è meglio parlare o semplicemente modellare il tuo comportamento in base agli stati d’animo degli altri. Dovresti riflettere attentamente prima di agire. Questo potrebbe essere un ottimo giorno per meditare o immergersi in letture spirituali.

Bilancia

L’amore e il romanticismo daranno il tono per questo giorno. La configurazione dei pianeti stimola sentimenti e relazioni. Bilancia, oggi potresti essere in vena di organizzare una di quelle piccole cene a lume di candela e cucinare quel piatto delizioso ed esotico di cui conservi il segreto della ricetta. Potresti arrivare al punto di parlare con il tuo compagno dell’amore. Se sei single, ora è il momento di essere coraggiosi e andare al primo appuntamento. Potresti non pentirtene.

Scorpione

Oggi vorrai impressionare le persone intorno a te. Potresti essere innamorato di qualcuno che hai incontrato di recente e persino di un collega di lavoro (è risaputo che questo è il posto perfetto per incontrare persone). Dopotutto, Scorpione, non c’è niente di sbagliato nel mettere alla prova il tuo potere di seduzione con quella persona. Tuttavia, ricorda che non parteciperai a un concorso. Se vinci, tanto meglio, altrimenti non devi gettare la spugna e considerarti meno di chiunque altro.

Sagittario

Non sorprenderti se oggi senti di avere il cuore di un adolescente e ti ritrovi più sentimentale. Ora è il momento per te di trascorrere più tempo con la persona che ami. Sagittario, se sei solo, dovrai dimostrare di essere una persona intraprendente. Quindi dovresti uscire di casa e dal tuo nascondiglio. Dovresti organizzare riunioni e metterti in una situazione. E ti chiederai se sei sicuro che l’amicizia sia l’unica relazione possibile che può verificarsi tra quella persona e te.

Capricorno

Per tutta la giornata di oggi vorrai lasciare che il tuo cuore parli ed essere generoso con un amico o una persona cara che sta lottando. Capricorno, anche se la tua generosità è più forte di te, dovresti evitare di dargli anche la tua camicia. In primo luogo, perché non farai necessariamente un favore a quella persona perché sentirà di acquisire un debito che non sarà mai in grado di pagare e, in secondo luogo, perché solo tu ti troverai in una situazione impossibile.

Acquario

Non è escluso che durante questa giornata ti ritrovi a sognare ad occhi aperti su altre cose. E più in particolare quando si tratta di amore. Acquario, se sei single con tuo grande rammarico, dovresti chiederti perché lo sei e di cosa avresti bisogno per essere in grado di cambiare quello stato. Se vivete in coppia, dovreste organizzare un appuntamento nel piccolo ristorante dove vi siete incontrati. E per quello che vuoi, ricorda di tenere i piedi sul pavimento in modo da non cadere dalle scale. Rovinerebbe tutto.

Pesci

Solo un piccolo chiarimento per questo giorno, non sei Madre Teresa di Calcutta, quindi se oggi non puoi salvare il mondo e venire in aiuto di tutti quelli che te lo chiedono, non ha senso incolpare te stesso per questo. Pesci, quell’abnegazione è qualcosa di molto notevole da parte tua, ma non dovresti sacrificarti per gli altri. Come tutti gli altri, anche tu hai il diritto di esprimere i tuoi sentimenti di rabbia e malumore.