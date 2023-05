Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potrebbe essere un giorno perfetto per prenderti cura dei tuoi possibili piccoli problemi sentimentali. Ariete, dovresti esprimere i tuoi desideri e anche sviluppare nuove strategie d’amore. Fino ad ora, hai mostrato troppa tendenza a concentrarti e occupare le tue conversazioni intorno alla tua attività professionale e, quindi, ti manca il carisma. Il tuo equilibrio di vita dipende anche da un po ‘più di apertura mentale.

Toro

Questo giorno potrebbe servire da modello per te. Ma, Toro, dovresti stare molto attento agli straripamenti e agli errori di interpretazione che potrebbero verificarsi nel contesto sentimentale o nel campo professionale. Sotto l’egida di una forte creatività, potresti chiederti come sono le tue relazioni sociali e professionali e assicurarti di capire perché le tue emozioni non sono sempre pienamente espresse con le persone a te vicine.

Gemelli

Oggi è un giorno incline alla confusione. Gemelli, non sarai in grado di esprimere i tuoi sentimenti, né probabilmente decifrare quelli degli altri. Per quanto riguarda le tue domande, non ha senso cercare di ottenere risposte chiare. Sarebbe molto meglio se dedicassi la giornata a compiti banali come andare in palestra o mettere ordine in casa. Dovresti essere paziente perché in pochi giorni i pianeti ti offriranno una configurazione meno nebulosa.

Cancro

Quella leggerezza che forse caratterizza i vostri rapporti con gli altri sarà superata per tutta la giornata odierna da una certa serietà nelle vostre azioni e nei vostri propositi. La necessità di sedurre gli altri o qualcuno in particolare a tutti i costi, lascerà il posto a un distacco favorevole alla riflessione e al processo decisionale. Ma, Cancro, se lasci cadere un invito per andare a cena o al cinema, sentirai di essere di nuovo pronto a decollare per nuove avventure.

Leone

Durante questa giornata di oggi vi comporterete più come un uomo/donna di cuore che come un uomo/donna d’azione. Leone, il romanticismo governerà le tue relazioni d’amore, l’umanesimo governerà le tue amicizie e la sensibilità riempirà le tue relazioni familiari. Sarai più incline del solito ad esprimere le tue emozioni e, anche se sembra sorprendente, ti lascerai guidare da un’intuizione molto femminile. Il che ti farà molto bene.

Vergine

Durante il giorno agirai come un saggio visionario. Vergine, dovresti approfittare di queste condizioni ideali per pianificare progetti a lungo termine e organizzare il tuo lavoro o quello del tuo team per le prossime settimane. Soprattutto perché troverai facilmente gli argomenti giusti per convincere chi ti circonda della validità delle tue proposte. Potresti chiederti cosa potrebbe accadere se usassi il tuo discorso per il tuo guadagno personale. Per sedurre, per esempio.

Bilancia

Senza dubbio sei una di quelle persone intuitive, che percepiscono i sentimenti intimi di ciascuno nella vena di un ambiente o nel peso di un silenzio. Così, durante tutto questo giorno potrebbe svilupparsi come se fosse una bolla di cotone da cui si percepisce un riflesso intimo del mondo esterno. Bilancia, è più che probabile che, da questa crisalide, rinascerai metamorfosata in una farfalla. Questo periodo sarà il più adatto per ci saranno profondi cambiamenti.

Scorpione

In questo momento, le tue certezze potrebbero essere scosse e il giorno a venire può darti l’opportunità di imparare a reagire in modo diverso. Scorpione, potresti chiederti se sembri sempre più grande o se il mondo sta diventando sempre più piccolo. Naturalmente né l’uno né l’altro, ma certamente aspirate a lasciare un segno più profondo su questa terra che oggi ispira un sentimento di appartenenza.

Sagittario

I pianeti del giorno potrebbero favorire occupazioni che combinano riflessione e creatività, che non dovrebbero dispiacerti affatto. Si dice del Sagittario che siete volontari autodidatti. Quindi potresti approfittare di questa giornata per studiare, esercitare la tua memoria, organizzare una gita culturale o suonare un po ‘di musica. Potresti anche trovare in un’attività lontana dal tuo campo professionale nuove idee da proporre ai tuoi partner.

Capricorno

Se hai una richiesta particolare da fare (una richiesta di aumento, una proposta di matrimonio… Potresti approfittare della configurazione astrale del giorno per fare il passo. Il lavoro di costruzione fatto su di te in questi giorni rende le tue iniziative particolarmente rilevanti agli occhi degli altri. Hai il cento per cento delle possibilità di essere ricevuto oggi. Capricorno, non hai bisogno di chiedere la luna, perché è già con te.

Acquario

La giornata promette di essere favorevole per le associazioni, soprattutto nel contesto della vostra professione. Se il tuo fatturato con un fornitore non ti consente di ottenere tariffe competitive, potresti prendere in considerazione la creazione di una struttura in grado di effettuare acquisti condivisi con altri partner, ad esempio. Acquario, oggi sarai molto fantasioso ed è una scommessa sicura che l’energia che brucerai durante il giorno pagherà nei prossimi giorni.

Pesci

Non tutte le amicizie sono uguali e lo sai molto bene. Ecco perché Pesci, durante il giorno sentirai il bisogno di fare, non le faccende domestiche, ma una certa classificazione delle persone intorno a te. Dagli amici più forti che ti danno prova concreta e tangibile del loro affetto, a quelli che ami molto, c’è tutta una serie di sentimenti e interessi. Non aver paura di riconoscerlo, persino di rivendicarlo.