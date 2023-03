Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 23 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Vuoi realizzarti in numerose aree contemporaneamente, cercando di forzare il tuo destino. Ti rifiuti di accettare i percorsi tracciati davanti a te e aprirai i tuoi, investendo in ciò in cui eccelli. Che sia nell’area di servizio o come artista, ti sentirai come a casa. Registrerai facilmente il messaggio sottostante del tuo partner … Ariete, questo ti farà guadagnare punti. Se sei solo, sarai ispirato a incontrare nuove persone.

Toro

Potresti sentire uno scontro tra casa e famiglia di fronte alla tua carriera professionale. Accettatelo e osservatelo gentilmente di lato. Oggi il potere dei molti supera il potere di pochi. Ecco cosa sta succedendo. Toro, la tua inclinazione a cercare di controllare il tuo destino e quello di chi ti circonda non si adatta bene al tuo partner. Cerca di essere più tollerante e prendi le distanze dai fatti che si presentano.

Gemelli

Se c’è un problema con qualcuno più giovane di te, scegli di essere aperto e franco con quella persona. Sei, come un buon Gemelli, pienamente capace di aprire il dialogo, rassicurarlo e rendere possibile la soluzione del problema. Oggi ti sentirai più ottimista, generoso e aperto con il tuo partner. Ora è il momento di esprimere il tuo punto di vista su una questione delicata, oltre a rafforzare le basi della tua relazione e iniziare a lavorare su piani condivisi.

Cancro

Le controversie sul denaro potrebbero venire al pettine oggi. Se non sei d’accordo con un gruppo, mantieni un basso profilo perché i loro desideri probabilmente prevarranno perché oggi i diritti dell’individuo probabilmente cederanno al collettivo. Devi sapere quando resistere e quando andare in pensione.

Leone

Oggi troverai un supporto utile, che entrerà in gioco il mese prossimo. È un buon momento per fare rete. Sei di nuovo pieno di ottimismo e canalizzerai la tua energia per migliorare le tue relazioni strette. Lavori per un livello condiviso più elevato di soddisfazione. Leo, fai piani per una cena a lume di candela. Avete in mente grandi cose per il futuro. Questo periodo ti spingerà a pianificare con il tuo partner la tua vita insieme.

Vergine

È consigliabile rompere con le regole che governano l’ambiente e rivalutarle. La tua sana inclinazione per il realismo sarà un vantaggio per chi ti circonda, ma non dimenticare di sapere quando fermarti. Se ti concentri troppo sui dettagli, tenderai a vedere ostacoli dove non ce ne sono. Vergine, stai entrando in una nuova fase sul fronte emotivo. È tempo di cambiare tattica, essere più spensierati e prestare più attenzione al tatto che ai tuoi sentimenti interiori.

Bilancia

Non preoccuparti troppo delle cose per cui non puoi fare nulla: sei pronto a vivere veramente e sfruttare al meglio la vita. Fai un respiro più profondo, ti aiuterà a trovare la calma di cui hai bisogno per i cambiamenti che stai facendo. Bilancia, i tuoi bisogni stanno diventando più forti e vuoi che siano curati. La persuasione sottile è il modo migliore per andare avanti. Se sei single, una serata fuori può essere molto interessante…

Scorpione

Oggi ti trovi tra le esigenze della casa e della famiglia contro le esigenze della tua carriera e reputazione pubblica. Non puoi accontentare tutti. Le tue facoltà critiche non saranno per tutti i gusti … Tuttavia, Scorpione, potresti ricevere alcune piacevoli notizie. Non prendere tutto sul serio e approfitta dell’umorismo casuale della tua dolce metà per apprezzare più pienamente i piaceri che sono alla tua portata.

Sagittario

Oggi, sei improvvisamente invaso dalla sensazione di sentirti libero. Evita di prendere decisioni importanti. La tua motivazione durerà tutto il giorno e nessuno sarà in grado di resisterti a causa di essa. Il successo è alla tua portata. Pace e tranquillità, tranquillità e sensualità, questa sarebbe la tua agenda ideale. È un peccato che le agende non ti supportino, poiché il tuo partner sarebbe felice … E vinceresti anche tu. Sagittario, fai del tuo meglio per farlo accadere.

Capricorno

Una luna benevola facilita le tue conversazioni intime. Questo è il momento di sviluppare il tuo rapporto con cura e delicatezza. Capricorno, la tua apertura porterà frutto e ti aiuterà a riconquistare la stima di chi ti circonda. Se sei single, l’amore potrebbe arrivare alla tua porta in modi e circostanze inaspettate … Sarebbe un peccato chiudersi dentro, a meno che non abbiate già una relazione, nel qual caso scoprirete l’inaspettato insieme, altrimenti…

Acquario

La tua gentilezza ti porterà fortuna, ti sentirai utile e il favore ti verrà restituito. Finirai per avere alcune conversazioni molto positive, che ti porteranno quello slancio che sentivi che ti mancava. La fine di una situazione scomoda è in vista, grazie alla vostra diplomazia. Acquario, la tua vita emotiva sarà in primo piano, sarai in grado di costruire una fortezza intorno al tuo amore che nulla può penetrare. Prenditi il tempo per assaporare i sentimenti forti che sono alla tua portata.

Pesci

Oggi ti senti pronto ad affrontare tutto ciò che ti ostacola e sarai in grado di farlo perché sei di ottimo umore. Avrai l’opportunità di dare una mano a qualcuno. È tempo di seppellire l’ascia e imparare dall’esperienza. I tuoi crescenti poteri di seduzione gonfieranno di nuovo il tuo ego. Pesci, non lasciarti solo se sei single… Usa questo come un’opportunità per rilassarti e liberare i tuoi istinti appassionati.