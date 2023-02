Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 febbraio 2023, lo zodiaco al TOP

Ariete

Passioni nascoste, gelosia e forti emozioni sorgeranno ora in te e potrebbero causare conflitti nelle tue relazioni intime. Non cercare di manipolare l’altro o forzare le cose, incanalare la forza del tuo desiderio di rinnovarti.

Toro

La luna nuova di fronte al tuo segno indica un momento di rinnovamento e cambiamento nelle relazioni personali. Vi renderete conto che certi atteggiamenti manipolativi e possessivi non hanno nulla a che fare con l’amore. Direte addio alle relazioni tossiche.

Gemelli

Sarà un momento propizio per lasciarsi alle spalle abitudini dannose e fare una trasformazione positiva nel tuo stile di vita. Inoltre, il tuo ambiente quotidiano sarà favorevole all’incontro con nuove persone. Per vedere se una relazione con qualcuno al lavoro funziona, prova a toglierla dal contesto lavorativo.

Cancro

A livello amorevole in questo momento le passioni sono forti. Se ne hai il coraggio, puoi vivere un’esperienza molto intensa, ma non aspettarti che tutto sia un letto di rose. D’altra parte, se hai figli sarà una buona opportunità per rafforzare il legame.

Leone

È giunto il momento di chiarire cosa ti dà fastidio ultimamente nel rapporto con i tuoi parenti e portare alla luce tutto ciò che non hai osato dire. Sarà anche una buona occasione per decorare la tua casa con oggetti carini e rinnovare l’atmosfera.

Vergine

Risveglierà il tuo interesse nella lettura di argomenti profondi e misteriosi. Inoltre, le tue parole eserciteranno un potere di seduzione e potresti persino sentirti ispirato a scrivere poesie o lettere romantiche. Viaggi, contatti nel quartiere e gite faciliteranno l’incontro con l’amore.

Bilancia

Investirai gran parte delle tue energie per raggiungere una posizione economica migliore. Il desiderio di aumentare il tuo potere d’acquisto diventerà praticamente un’ossessione. Aumenterà il tuo istinto per gli affari e sarai come un segugio alla ricerca di opportunità.

Scorpione

In amore ti senti con un certo senso di frustrazione. Ma con l’ingresso di Venere, il pianeta dell’amore, nel tuo segno rilascerai gradualmente tutte quelle emozioni nascoste. Recuperi il gusto per la vita e sorriderai di nuovo.

Sagittario

Sarà un buon momento per riconnetterti con le persone che hai amato e chiarire le questioni che erano in sospeso. Presto inizierai un nuovo ciclo e tutto ciò che hai sviluppato ultimamente verrà alla luce, ma non è ancora arrivato il momento di comunicare apertamente i tuoi progetti.

Capricorno

La gamma sociale assumerà nuove sfumature e colori. Ci sono buone probabilità che tu crei una connessione romantica a un evento o a una riunione. Qualcuno che fino ad oggi consideravi solo un amico, risveglierà intense emozioni e una forte attrazione fisica.

Acquario

Sarà il momento ideale per creare nuove alleanze professionali, ampliare il portafoglio clienti e aumentare il grado di esposizione pubblica. I legami sociali saranno la chiave per raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Se ti dedichi alla moda, all’estetica o alla consulenza sarai molto richiesto.

Pesci

Sarà un buon momento per elaborare piani per il futuro, poiché avrai una grande intuizione che ti aiuterà a decidere quale strada seguire. Inoltre, una donna diventerà un elemento chiave e ti aprirà le porte per crescere ed espanderti.