Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 29 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

ARIETE

Sarai molto entusiasta e questo incoraggerà gli altri ad essere attratti da te e dalla particolarità dei tuoi progetti. Devi fare molta attenzione ai moduli con gli altri per essere in grado di condividere tra tutti e concordare le azioni. SENTIMENTI: devi imparare il tuo grado di coinvolgimento nelle tue responsabilità. Non puoi portare tutto il peso degli altri. AZIONE: È un momento in cui senti di dover dimostrare il tuo valore, principalmente nelle tue iniziative. FORTUNA: le tue idee devono distinguersi per la loro correttezza con gli altri e allo stesso tempo per la cordialità e la saggezza interiore.

TORO

Sei in un momento molto importante, in cui vuoi posizionarti socialmente in una situazione più visibile. La tua simpatia attirerà gli altri e ti aiuterà nelle tue attività. SENTIMENTI: È importante mantenere la calma per evitare disturbi di salute e mantenere una maggiore libertà d’azione. AZIONE: Puoi trovare la tua “ombra” e competere con l’oscurità per raggiungere la luce. FORTUNA: il tuo benessere interno ed esterno ti aiuterà a combattere alcune sfide che richiedono il tuo intuito.

GEMELLI

Brillerai per la tua gentilezza e simpatia, che ti aiuteranno a raggiungere un grande successo nelle tue attività. Sentirai che devi usare le tue migliori abilità in questi momenti con serenità. SENTIMENTI: Il tuo benessere è importante per mantenere la tua vitalità e gioia intorno a te. AZIONE: È un momento per osservare attentamente e mantenere la sicurezza nel modo in cui proietti le tue attività. FORTUNA: hai fortuna molto vicina, e per centrare il bersaglio dovrai unire ragionamento e azione.

CANCRO

Avrete fortuna nelle vostre mani e nel vostro modo di agire con simpatia e calore. Saprai anche come comportarti in tempi di possibili sfide o obblighi eccessivi. SENTIMENTI: è un momento in cui la preferenza di questo giorno sarà quella di ordinare e mantenere l’affidabilità nella tua stabilità. AZIONE: È un momento in cui sembra che tutto sia contro di esso. È tempo di dimostrare il tuo valore.FORTUNA: È un momento in cui la lotta interna con te è la cosa principale. Lascia che il tuo sesto senso ti aiuti.

LEONE

Approfitta della tua grande agilità mentale per l’ingegno che sorgerà in questo momento. Oggi avrai anche la possibilità di utilizzare la vitalità più a lungo del normale facendo le tue attività. Tutto questo avrà una giusta ricompensa SENTIMENTI: sarà importante mantenere conversazioni e accordi positivi tra tutte le persone che partecipano ai progetti. AZIONE: dovrai imparare qualcosa di cui hai bisogno per intraprendere ciò che vuoi, in questo momento. FORTUNA: avrai momenti di euforia, ma devi mantenere fiducia e certezza nei tuoi progetti.

VERGINE

Le tue attività saranno ingegnose e molto ben lavorate poiché avrai amici intimi che ti aiuteranno in ogni momento. Questo è un privilegio e una gioia. SENSAZIONI: la tua grande stabilità è la cosa principale in questi momenti e la serenità nelle esibizioni. AZIONE: La capacità di mantenere a galla i tuoi progetti e le tue risorse è la cosa principale in questo momento. FORTUNA: è un momento per fluire e lasciare agire naturalmente l’intuizione che hai innatamente.

BILANCIA

È un momento speciale per buttarti direttamente in qualcosa che ti stai preparando da un po ‘di tempo. Avrai la compagnia e l’aiuto di persone vicine che ti accompagneranno sempre nel tuo cammino. SENTIMENTI: è importante che le tue idee si connettano con gli altri e organizzi accordi in modo animato.

AZIONE: La capacità di avvicinare persone che la pensano allo stesso modo ti darà l’opportunità di organizzare nuovi progetti. FORTUNA: è il momento di mantenere l’attenzione sui piani e su chi li fa; poiché è importante non commettere errori nelle persone.

SCORPIONE

La tua serietà e intuizione saranno le chiavi che ti aiuteranno durante questa giornata a preparare i tuoi obiettivi sociali e professionali in modo attivo e con buone prospettive. SENTIMENTI: è favorevole che tu ti prenda cura del tuo benessere esternamente e internamente per adattarti alle richieste degli altri. AZIONE: È un momento per prendersi cura di se stessi e quando si sta bene, si sarà in grado di mantenere accordi positivi con gli altri. FORTUNA: potrai esprimere le tue grandi idee, purché lasci collaborare attivamente anche gli altri partecipanti.

SAGITTARIO

Hai l’aiuto delle “fate”, che ti accompagnano e ti daranno vivacità, ingegno e molta luminosità. Pertanto le tue attività saranno benefiche e redditizie. SENTIMENTI: è un momento per le tue conclusioni in momenti felici e rilassati per aiutarti a conoscerti meglio. AZIONE: Sarà un momento brillante se userai le tue capacità creative e il tuo grande idealismo. FORTUNA: È un momento in cui dovresti prestare una grande osservazione interiore per trovare ciò che ti piace di più e come impararlo meglio.

CAPRICORNO

È giunto il momento di “allattare” e utilizzare le tue migliori capacità per far brillare le tue attività e le tue azioni, sia personali che professionali. SENTIMENTI: puoi incontrare persone e familiari che la pensano allo stesso modo per raggiungere accordi amichevoli. AZIONE: è importante che pianifichiate con serenità e in accordo con la famiglia, i movimenti dei vostri piani. FORTUNA: È un momento per divertirsi condividendo con la coppia i piani comuni di beni condivisi.

ACQUARIO

Dovrai gettare le basi in modo calmo e calmo per mantenere l’indipendenza che desideri e allo stesso tempo evitare di ritirarti dagli altri. È anche bello condividere e godersi la compagnia di tanto in tanto. SENTIMENTI: È importante stabilizzare le situazioni utili e mantenere ferme le idee. AZIONE: è importante che tu chiarisca le tue idee e che le esponi chiaramente e da vicino agli altri. FORTUNA: sarai in grado di mantenere alleanze con persone vicine e fedeli in progetti condivisi.

PESCI

La tua sensibilità ti aiuterà ad avvicinarti agli altri e aiuterà le persone che hanno bisogno di te. Devi imparare a dire di no in alcune occasioni e a prenderti cura di te stesso come fai con gli altri. SENTIMENTI: sarai in grado di risolvere alcuni fraintendimenti del passato con persone vicine. AZIONE: La capacità di generare nuove entrate sarà nella tua capacità di farlo con saggezza e calma. FORTUNA: la cosa più importante è prendersi cura del proprio benessere per continuare a regalare momenti di gioia e divertimento agli altri.