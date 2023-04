Oroscopo Branko i segni compatibile con l’Ariete

Quali sono i segni con cui l’Ariete va più d’accordo? I figli di Marte amano coloro che ammirano. E sebbene siano in grado di andare d’accordo con molti segni, perché hanno molte abilità sociali, solo con alcuni sorgerà la scintilla della complicità.

Compatibilità dell’Ariete con l’Ariete

I due figli di Marte sono immediatamente attratti. I due sono allegri e spiritosi e amano giocare. Sul piano sentimentale saranno trascinati dalla passione quasi istantaneamente. La somma dei due elementi del fuoco è un falò irresistibile. È possibile che inizino una relazione che all’inizio si basa sulla sensualità, ma che nel tempo porterà a qualcos’altro. L’unico problema è che diventano molto prepotenti o che ci sono molti combattimenti. In generale, la comprensione e la nobiltà di entrambi i segni rimuoveranno qualsiasi ostacolo.

Compatibilità dell’Ariete con il Toro

L’attrazione sarà irrimediabile. Il Toro è un vividore che sarà una sfida per l’Ariete. L’Ariete, con il suo spirito avventuroso, farà uscire il Toro dalla sua zona di comfort. In ogni caso, entrambi i segni dovranno frenare un po’ le loro tendenze naturali affinché la cosa si realizzi. L’Ariete può diventare un po ‘impertinente perché è impaziente e il Toro non tiene il passo. E potresti sentire che l’Ariete, che è molto indipendente, non si sta impegnando abbastanza.

Compatibilità dell’Ariete con Gemini

Il carattere innovativo e positivo dei Gemelli si adatta come un anello al dito con l’Ariete. I Gemelli non si impongono mai, ma non si lasciano comandare, quindi guadagneranno il rispetto dell’Ariete. Nessuno dei due si annoierà mai l’uno accanto all’altro e questo è qualcosa che entrambi apprezzano sopra ogni cosa. L’unico problema è che essendo i due segni molto indipendenti, entrambi richiedono molta attenzione. Ma dal momento che si ammirano così tanto, non avranno problemi a darlo l’un l’altro. A questo punto, forse è l’Ariete che deve frenare e non essere così esigente. Anche se come Gemelli è così comprensivo, tutto andrà bene.

Compatibilità dell’Ariete con il cancro

La tranquillità di questo segno sensibile è un riposo per i guerrieri dell’Ariete, che troveranno un perfetto equilibrio al loro fianco. Al Cancro piace prendersi cura molto e l’Ariete ad essere curato. E, d’altra parte, il Cancro è affascinato dai dettagli romantici e l’Ariete ne ha molti per affascinarlo. La parte domestica del Cancro può scontrarsi con le arie di indipendenza dell’Ariete, ma se ne parlano e raggiungono accordi, l’unione prospererà senza grossi problemi. È molto probabile che il Cancro tiri fuori la parte più tenera dell’Ariete e che dimentichi i suoi attacchi di rabbia.

Compatibilità dell’Ariete con il Leone

Sono due segni travolgenti e insieme possono mangiare il mondo… Se non finiscono per mangiarsi l’un l’altro, ovviamente. Devono stabilire dei limiti per non invadere lo spazio l’uno dell’altro. Ma se questo sarà raggiunto, l’unione sarà veloce, intensa, complice, piena di sfide e momenti di massima passione. I due segni sono compagni leali che si sosterranno a vicenda in ogni momento e insieme cresceranno molto. Raramente troverai un partner così ideale per supportarti in tutti i tuoi sogni.

Compatibilità dell’Ariete con Vergine

L’ordine della Vergine può essere molto utile per l’Ariete, ma entrambi i segni dovranno comprendere la visione reciproca affinché funzioni. La Vergine è un segno di Terra, pratico, che può sembrare un po ‘freddo all’inizio agli occhi dell’Ariete, che è tutto fuoco. Ma la relazione è molto vantaggiosa per entrambi, perché ti farà imparare nuovi atteggiamenti nei confronti della vita. È un’unione molto arricchente, perché non è tra uguali ma tra complementari. Tuttavia, i due devono evitare critiche e rimproveri, perché ciò potrebbe trasformare la relazione in qualcosa di piuttosto tossico. Chiunque ha una discussione, ma cinquanta no.

Compatibilità dell’Ariete con Bilancia

La connessione è immediata con questi due segni indipendenti in un modo molto diverso. La Bilancia è aria, pura creatività e genera armonia intorno ad essa. L’Ariete sarà attratto dal momento, come accadrà alla Bilancia che soccomberà alla forza e soprattutto all’originalità dell’Ariete. Il problema è che ciò che li abbaglia è la loro differenza e, quando impiegano un po’, non se ne accorgeranno più. Entrambi i segni amano la novità e dovranno costruire nuovi stimoli. Se l’amore è profondo, lo otterranno e sarà una nuova avventura per entrambi.

Compatibilità dell’Ariete con lo Scorpione

Due uragani che possono spazzare via tutto ciò che viene messo di fronte a loro, ma devono stare attenti a non spazzarsi via l’un l’altro. La passione tra questi due segni è difficile da eguagliare e questo crea un grande aggancio tra i due. Entrambi sono audaci e innovativi e molto appassionati. Il problema è che entrambi sono anche profondamente gelosi, quindi possono avere combattimenti incredibili se iniziano a giocare con terze parti … Quindi fai attenzione!

Compatibilità dell’Ariete con il Sagittario

Entrambi sono due segni di fuoco, quindi la loro compatibilità è molto alta, soprattutto nel terreno intimo … dove le scintille possono volare! Sia l’Ariete che il Sagittario sono due oroscopi molto estroversi e liberi e, in essi, la varietà sarà normale e la relazione sarà molto alta fin dall’inizio. Inoltre, Ariete e Sagittario si completano molto: nel caso del Sagittario, troverai la spinta di cui hai bisogno per realizzare i tuoi sogni, e l’Ariete sarà in grado di incanalare la tua energia in eccesso verso attività produttive, non solo per te stesso, ma anche per il tuo partner.

Compatibilità dell’Ariete con Capricorno

I due sono un po’ testardi e mentre cercano di imporsi, stiamo andando male. Ma se vi rispettate l’un l’altro, imparerete molto gli uni dagli altri. L’Ariete ha bisogno di essere lusingato molto e in questo senso il Capricorno è timido e ha difficoltà a verbalizzare i suoi sentimenti. Tuttavia, quando sono profondi, è in grado di farlo. L’Ariete dovrà capire che quelle parole, che forse non sono così abbondanti come vorrebbero, sono piene di emozione e magia. Se ciò accadrà, l’amore di questi due segni non avrà nulla da temere, sarà a prova di bomba.

Compatibilità dell’Ariete con l’Acquario

L’attrazione e le buone vibrazioni emergeranno immediatamente. Ma in seguito potrebbero dover tenere il passo con i ritmi: l’Ariete rallenta e l’Acquario accelera. I due sono molto indipendenti, ma l’Ariete vuole tutto e lo vuole ora e l’Acquario preferisce riflettere sulle esperienze che vive e indirizzarsi verso i suoi obiettivi seguendo la sua intuizione. Se riuscite a rispettare il modo reciproco di camminare attraverso la vita, l’unione sarà molto gratificante. L’Ariete imparerà dall’innovativo Acquario e sarà affascinato dall’indipendenza dell’Ariete.

Compatibilità dell’Ariete con Pesci

Sono così diversi che si attrarranno, sia in amicizia che in amore. Ma è un rapporto pieno di alti e bassi perché sono molto mutevoli e disorientati. Se l’amore è vero, supereranno tutti gli ostacoli, perché i Pesci si sentiranno in paradiso con l’appassionato Ariete e noterà l’amore emotivo dei Pesci. Se sono insieme, non è per qualcosa di temporaneo, è per costruire qualcosa con sforzo che finirà per essere molto speciale.