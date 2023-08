Oroscopo Branko prima settimana dall’1 al 7 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Inizio di settembre positivo per gli Ariete, con un aumento di energia e vitalità. È il momento ideale per mettere in atto nuovi progetti e per prendere decisioni importanti. Le relazioni personali possono fiorire, quindi non esitate a condividere i vostri pensieri e sentimenti con gli altri. Rischio di conflitti nel lavoro, ma con pazienza e diplomazia potrete superarli.

Consigli:

Concentratevi sulle vostre passioni.

Mantenete un atteggiamento aperto nelle discussioni.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La settimana inizia con un focus sulle relazioni. I rapporti sentimentali possono essere intensi e coinvolgenti, ma fate attenzione a non cadere nella gelosia o nel controllo eccessivo. Sul fronte professionale, potrebbe esserci un aumento di carico di lavoro, quindi organizzatevi bene. Prestate attenzione alla vostra salute e fate esercizio fisico regolarmente.

Consigli:

Comunicate apertamente con il vostro partner.

Pianificate il vostro tempo con cura.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La vostra mente è in piena effervescenza e avete un flusso costante di idee. Sfruttate questa creatività nel lavoro e nella vita quotidiana. Le relazioni familiari possono essere un po’ tese, quindi cercate di ascoltare e comprendere il punto di vista degli altri. Una breve pausa o una meditazione possono aiutarvi a mantenere la calma.

Consigli:

Scrivete le vostre idee per non dimenticarle.

Trovate momenti di tranquillità per rilassarvi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La vostra intuizione è accentuata in questo periodo e potete percepire le situazioni con maggiore profondità. Fate affidamento su questa capacità nel prendere decisioni importanti. Sul fronte finanziario, è consigliabile evitare rischi eccessivi. Le relazioni amorose possono essere dolci e romantiche, ma evitate di essere troppo possessivi.

Consigli: