Oroscopo Branko settimanale dal 13 al 19 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Questa settimana, entrerai in un periodo più introspettivo. Sarà importante rispettare questo movimento, raccogliere, allontanarsi dal rumore esterno e connettersi con il suo interno. In generale, sarà una fase finale e quindi tutto può sembrare un po ‘confuso. Per una maggiore chiarezza sulla vita, cerca di dedicarti alla pratica spirituale e all’arte terapia. Fai attenzione, perché sarà possibile che una sensazione di solitudine ti raggiunga. Nota dove dirigi la tua energia e quali barriere hai creato con gli altri. Nonostante queste tensioni, entrerai anche in un ciclo favorevole per prenderti cura del tuo aspetto. Sii cauto solo con la tendenza alle fantasie e alle frustrazioni nelle relazioni d’amore.

Toro

Questa settimana, una nuova fase inizierà nella tua vita. Avrai l’opportunità di mettere in pratica i tuoi piani e scopi. Sarà il momento ideale per andare alla ricerca dei tuoi risultati consapevolmente. Anche le attività del gruppo saranno favorevoli in questo periodo. Nonostante le buone energie, tenderete a chiedere molto di più l’uno dall’altro e da voi stessi. Inoltre, noterai più facilmente la tua insicurezza professionale, che può portare ad alcuni conflitti e sfide di comunicazione. Nella vita affettiva, diffidare della tendenza a lasciare che le emozioni coprano la ragione. Dopotutto, questo può portare a frustrazioni e instabilità emotive.

Gemelli

Sarai in grado di goderti saggiamente i momenti di concentrazione e organizzazione nella vita professionale. Questo ti aiuterà a capire meglio quali sono i tuoi obiettivi e cosa vuoi costruire in futuro. Nonostante le buone energie, è possibile che tu presenti una sensazione pessimistica e una visione limitata in questa fase. Per alleviare queste emozioni, cerca di riposare e dirigere la tua energia solo verso ciò che è necessario. La ricerca dell’autoaffermazione e il desiderio di imposizione saranno resi presenti. Tali sensazioni, oltre a influenzare la tua emotività, possono anche renderti difficile rispettare i tempi e i limiti dell’altro. Pertanto, il più indicato è che cerchi modi per alleviare le tensioni.

Cancro

Questa settimana, vedrai una luce alla fine del tunnel per i tuoi problemi. Nonostante la tendenza al pessimismo, questa fase ti aiuterà anche a comprendere meglio le sfide vissute. Cerca di dedicarti alla conoscenza di te stesso, poiché ciò faciliterà la comprensione delle tue emozioni. La conoscenza delle tue emozioni ti aiuterà ad avere un senso più della realtà, impedendoti di entrare in situazioni ingannevoli, specialmente negli studi e nello sviluppo personale. Infine, approfitta di questo periodo di coraggio per svelare i suoi misteri interiori. Impara anche come porre limiti alle relazioni. Altrimenti, potresti avere la tua intimità invasa.

Leone

Cerca di esercitare cautela nelle relazioni ed evita di tuffarti a capofitto in qualcosa che non si adatta alla realtà. Potresti notare che alcune persone o situazioni non sono così affascinanti come sembravano. Oltre a influenzare la vita affettiva, le delusioni causate dalle nuove scoperte possono anche danneggiare altre partnership nella tua vita. Tuttavia, sarà una settimana intensa per le attività di gruppo. Questa agitazione può essere un’opportunità per distogliere gli occhi gli uni dagli altri e vedere, più in generale, l’importanza della collettività. Tuttavia, nonostante le buone energie, tutto questo può portarti una certa instabilità emotiva.

Vergine

Sarà il momento di guardare i bisogni dell’altro e cosa ti aspetti da una relazione. Tuttavia, mentre questo periodo può fornire una visione più matura e realistica della vita, può anche portare critiche eccessive. Ci sarà la possibilità di rendersi conto che le idealizzazioni che hanno creato nella relazione d’amore non concordano con la realtà. Sebbene la situazione ti dia una certa frustrazione, ti permetterà anche di relazionarti l’un l’altro in modo più consapevole. La vita di tutti i giorni sarà frenetica. Cogli l’occasione per rendere la tua vita quotidiana più funzionale.

Bilancia

Vivrai in una fase di sufficiente coinvolgimento con la tua routine. Ti dedicherai a renderlo più funzionale e a modo tuo. Tuttavia, ci sarà la tendenza a caricarti eccessivamente, il che potrebbe influire sulla tua salute. Nella vita affettiva, fai attenzione alle tue aspettative sull’altro, poiché possono portare a grandi frustrazioni. In generale, sarà un buon momento per lavorare con le arti, dedicarsi alla conoscenza di sé, fare buone partnership e lottare per i propri sogni. Attenzione solo alla propensione a impegnarsi in molte attività. Dopotutto, potresti non essere in grado di tenerli.

Scorpione

Potresti affrontare situazioni che potrebbero ferire il tuo ego. Tuttavia, saranno un’opportunità per te di avere più consapevolezza e responsabilità. Notate solo la tendenza auto-punitiva che può sorgere in questa fase tesa. Ricorda di valorizzare i tuoi risultati e le tue qualità, perché solo così puoi affrontare e armonizzare le sfide della vita. Sarà un buon momento per portare l’arte e la spiritualità in modo più significativo nella tua vita quotidiana. Questo perché, oltre a rendere le tue giornate più leggere, ti aiuteranno anche a prenderti più cura delle tue emozioni e delle tue energie.

Sagittario

Questa settimana, potresti incontrare grandi sfide nell’ambiente familiare. Può essere che un parente più anziano sia malato o che i pensieri e le credenze dei loro parenti gli portino una sensazione di benessere. Inoltre, alcuni problemi con i propri cari possono compromettere le prestazioni professionali. Pertanto, il più indicato è prendersi cura della propria casa e della propria famiglia. Nella vita affettiva, presenterai una dose extra di coraggio e volontà di conquistare qualcuno. Tuttavia, sarà necessario fare attenzione con la tendenza a superare i limiti degli altri e agire impulsivamente. Sarà una fase propizia per viaggiare, iniziare nuovi studi e dedicarsi alla conoscenza di sé.

Capricorno

Potresti dover affrontare circostanze impreviste nella vita finanziaria. Pertanto, cerca di avere un piano B. Allo stesso tempo, è possibile che tu riceva denaro inaspettato da qualche fratello o parente stretto. In generale, potrebbe essere un buon momento per i negoziati, purché si abbia un occhio attento e chiaro per ciò che si vuole veramente. Fai attenzione alle persone manipolatrici che possono apparire nella tua vita. Nell’ambiente familiare, cogliete l’occasione per trascorrere piacevoli giornate con i vostri parenti e per armonizzare situazioni confuse del passato. Sarà anche un periodo favorevole per organizzare i pensieri, perché solo in questo modo otterrai la disciplina necessaria quando si tratta di realizzare i tuoi sogni.

Acquario

Il momento sarà favorevole alla conoscenza di sé, nonché all’identificazione e all’esclusione di comportamenti dannosi. Dopotutto, sarai più flessibile per cambiare il tuo modo di pensare. Nella vita finanziaria, sarà un’ottima fase di riorganizzazione, facendo il punto su come hai gestito il denaro e impegnandoti ad agire in modo più realistico in questo settore. Avrai più capacità di comunicare e sarai in grado di capire meglio l’altro. Valorizzerà anche di più le tue conoscenze e si orienterà verso gli studi artistici.

Pesci

Questa settimana, ti sentirai più disposto a lavorare con nuove idee. Sarà tempo di riorganizzarsi, di osservare chiaramente ciò che si vuole veramente e di essere consapevoli di ciò che è possibile realizzare. Nonostante questo movimento, rifletterai ancora sui modi per risignificare i dolori che ti abitano. Nella vita finanziaria, cerca di stare molto attento con i tuoi soldi. Dopotutto, puoi spenderlo inutilmente, dimenticando di pagare le bollette e rimanendo coinvolto in vari debiti. Nell’ambiente familiare, alcuni conflitti possono ancora verificarsi. Tuttavia, la tendenza è che gli animi si calmino durante questi giorni.