Oroscopo Branko weekend 15 e 16 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Potresti avere una piacevole sorpresa oggi. Il tuo capo, il tuo genitore, il tuo insegnante o qualcuno in autorità potrebbero offrirti un’opportunità. La tua franchezza ti ripagherà e ti farà guadagnare punti con chi ti circonda. È un giorno perfetto per entrare in contatto con vecchie conoscenze e parlare con loro in modo più dettagliato dei tuoi progetti. Ariete, trovi difficile capire cosa vuole il tuo partner e cosa si aspetta da te. È il modo in cui esprimi ciò che ti trattiene e non l’essenza del problema.

Toro

Grazie a questo cielo pacifico, tutte le tue relazioni sono calme ed equilibrate. Le persone intorno a te irradiano la gioia di essere amate. Da parte vostra, riceverete tanto amore quanto ne darete. Alcuni Toro avranno l’opportunità di viaggiare di sorpresa da qualche parte per piacere. Una connessione romantica o amichevole può essere stabilita con qualcuno di un altro paese o cultura. Possono sorgere opportunità nel settore editoriale, nella medicina e nella professione legale.

Gemelli

L’ambiente attuale ti invita ad avvicinarti alla tua famiglia, a riconnetterti con gli amici o a farti stare in una bolla con il tuo partner. Benessere e tranquillità sono all’ordine del giorno. Gemelli, questo è un buon giorno per chiedere un prestito o un mutuo in banca o, magari, per trovare una persona speciale perché oggi le porte si apriranno per te. Dovresti accettare qualsiasi cosa ti capiti perché questa finestra piena di opportunità sarà breve.

Cancro

La vostra vita amorosa e le vostre relazioni con i beni materiali si stanno evolvendo verso una maggiore determinazione. Nascono nuove amicizie super energiche e i tuoi progetti prendono slancio. L’area delle vostre più alte aspirazioni è favorita. Cancro, sarai pieno di sentimenti benevoli verso coloro che ti circondano. La tua vita emotiva è più importante di qualsiasi altra cosa. Raggiungerai l’equilibrio nel senso che troverai più facilmente il luogo in cui ti trovi con il tuo partner.

Leone

Si comunica poco, ma si lavora molto. Oggi siete testardi, tenaci e talvolta ribelli a qualsiasi restrizione. Sarai circondato da tensione, ma non lasciare che questo ti esaurisca e non essere timido nel dare la tua opinione. Leone, i tuoi amori sono un po’ tesi, sei ancora ostacolato da limitazioni o responsabilità e trovi qualche difficoltà per i tuoi scambi emotivi. Assicurati di non spingere troppo quando non sei sicuro delle cose. La situazione ti aiuterà a conoscere te stesso.

Vergine

La tua vita sentimentale ti porterà grandi soddisfazioni se smetti di insistere per essere così modesto, non ha senso, soprattutto oggi. Fai qualcosa di diverso e esci dalla routine. Potresti ricevere un invito divertente e avere opportunità inaspettate per socializzare o goderti eventi sportivi o attività ricreative con i bambini. Alcuni Vergine possono essere sorpresi da un flirt inaspettato o addirittura dall’amore a prima vista. Il ruolo di conciliatore ti tornerà utile perché saprai quando è meglio procrastinare le cose o sistemarle.

Bilancia

Concentrato, cauto e determinato, la tua performance sarà impressionante e potrai essere orgoglioso di te stesso. Inoltre, non smetterai di dare un ultimo tocco a un progetto a lungo termine che sta per diventare realtà. Non avrai problemi a concentrarti sui tuoi pensieri interiori. Cogli l’occasione per parlare con i tuoi cari. Stai beneficiando di un afflusso positivo nella tua vita amorosa. Stai creando un cambiamento interessante dentro di te, Bilancia.

Scorpione

Questa è una giornata piacevole, Scorpione. Ti divertirai a incontrare nuovi volti e conoscere nuovi posti. Le notizie saranno positive. Tuttavia, non lasciarti destabilizzare dal nervosismo e dall’umore degli altri. Non sprecare la tua energia inutilmente. Dovresti cercare di rimanere zen e non preoccuparti di ciò che sta accadendo intorno a te. Torna alle tue radici e trascorri un po ‘di tempo con i tuoi veri amici. Ti aiuterà a bandire i pensieri oscuri.

Sagittario

Le stelle ti fanno guadagnare serenità. Tutte le tue azioni e decisioni saranno ponderate e prudenti. Gli affari e il commercio sono favoriti oggi, quindi questo è un giorno eccellente per i negoziati finanziari. In amore, gli appuntamenti ti daranno stabilità. Il tempo libero ti darà l’opportunità di realizzazione personale. L’amicizia si distingue. Per i single, è giunto il momento di sedurre. Sagittario, sarai più seducente del solito, fai solo attenzione a non fare promesse che non puoi mantenere.

Capricorno

Questa è una bella giornata. Ti piaceranno i tuoi incontri con gli altri perché le persone sono felici di vederti. Possono anche farti un regalo. Troverai un supporto utile, che raggiungerà la sua massima estensione il mese prossimo. Oggi è un buon giorno per fare rete. Se sei single, avrai l’opportunità di incontrare qualcuno di molto importante e con un potenziale a lungo termine. Capricorno, ti aspetti molte soddisfazioni quando si tratta della tua vita amorosa. Le coppie possono aspettarsi una giornata piena di passione.

Acquario

Questo è un giorno per sentirsi bene. Sei felice di essere nella tua pelle. È molto probabile che qualcosa di privato che accade nella privacy, forse segretamente, ti piacerà. Qualunque cosa accada darà una spinta al vostro mondo. Acquario, sei dell’umore giusto per goderti nuovi piaceri. Può sembrare che tu abbia poco tempo o sia difficile raggiungere questo obiettivo in questo momento, ma farlo cambierà la tua prospettiva a lungo termine sulle cose. Tutto ciò di cui hai bisogno è amore.

Pesci

Oggi ti senti a tuo agio in un mondo che vedi come coerente e puoi partecipare alla pacificazione generale, seguendo le tue buone intuizioni e senza cedere alla superficialità o all’egocentrismo. Sarai in grado di concentrarti sui tuoi progetti personali espandendo i tuoi obiettivi. Pesci, oggi potresti anche incontrare qualcuno di insolito, specialmente qualcuno del mondo artistico o creativo. In effetti, potresti iniziare una storia d’amore improvvisa. Sarai in grado di ipnotizzare facilmente la tua preda.