Oroscopo Paolo Fox domani 1 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Approfondirai il campo finanziario e affronterai questioni relative a tasse, assicurazioni, successioni o mutui. È probabile che riceverai denaro come regalo o prestito che ti aiuterà a pagare i debiti. Il tuo istinto commerciale sarà molto acuto.

Toro

È tempo che le tensioni si allentino con i tuoi partner e il tuo partner. Abbiate il coraggio di muovervi verso un maggiore grado di intimità e lasciatevi alle spalle le paure che vi impediscono di arrendervi in profondità. C’è qualcuno che è disposto a dare tutto per conquistarti.

Gemelli

Presenterà un’opportunità per sbarazzarsi di cose che ostacolano il tuo benessere e abitudini che danneggiano la tua salute. D’altra parte, sarà un buon momento per avere quel discorso che hai rimandato con una persona dal lavoro e sciogliere qualsiasi malinteso.

Cancro

Spesso nascondi i tuoi sentimenti per paura del rifiuto o di essere ferito, ma oggi sperimenterai una grande fiducia in te stesso. Quell’essere che ami così tanto ti darà un segnale forte. Sarai chiaro su ciò che vuoi e tutto ciò che farai porterà il marchio del tuo stile.

Leone

La necessità di proteggere e pavimentare il futuro della tua famiglia ti spingerà a scoprire un piano di risparmio, credito o investimento in un immobile. Sarà anche una buona occasione per migliorare la tua casa, quindi cogli l’occasione per decorare un ambiente o prenderti cura delle piante.

Vergine

Avrai la possibilità di assorbire facilmente nuove conoscenze perché la tua mente è molto ricettiva. Inoltre, sarà un buon momento per parlare con i tuoi amici dei tuoi affari personali e di quegli argomenti che sono normalmente considerati tabù.

Bilancia

Sarai in grado di invertire alcune complicate situazioni finanziarie e il denaro inizierà finalmente a entrare nel tuo account. Inoltre, una vendita o un affitto di una proprietà sarà risolto a tuo favore. Se devi gestire il patrimonio familiare, lascia da parte il sentimentalismo.

Scorpione

Sarete accompagnati da un’influenza astrale molto positiva che rinnoverà le vostre energie. Le emozioni saranno la forza motivante e giocheranno un ruolo importante nel processo decisionale. Fidati delle tue intuizioni poiché le tue intuizioni saranno più accurate che mai.

Sagittario

Potresti provare sentimenti di stanchezza e malinconia. Ora dovrai riposare più del solito e dedicare più tempo alla meditazione e al rilassamento. Riflette su tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni e supera la nostalgia per ciò che “non poteva essere”.

Capricorno

Avrai l’opportunità di aprire un nuovo spettro di possibilità, sarai inondato di inviti per uscire, divertirti e incontrare nuove persone. L’interazione con le altre persone ti influenzerà in modo positivo e ti spingerà a generare un profondo cambiamento nella tua vita.

Acquario

Il transito lunare esalterà le questioni relative alla tua vita professionale e alla tua posizione nella società. È probabile che tu ottenga un maggiore riconoscimento sul lavoro, sia promosso per una promozione o migliori il tuo rapporto con il tuo capo.

Pesci

Sarà un momento eccellente per rimettere in carreggiata la tua vita mentre guarderai indietro e riconoscerai le cose veramente importanti. Inoltre, buone notizie o aiuti arriveranno dall’estero e stabilirai contatti con ambienti culturali, religiosi o educativi.