Oroscopo Paolo Fox domani 10 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Non fare un passo indietro, devi uscire per conquistare, riconoscere la tua forza e le tue capacità e difetti, sei un tutt’uno e non lasciare che niente e nessuno voglia dividerti o dire come dovresti vivere. È tempo di segnare i confini ed essere chiari ed energici con la tua comunicazione senza paura del passato.

Toro

I giorni vi hanno mostrato quanto sia importante recuperare la vostra energia e accendere il vostro cuore. Ricorda che è il corpo vitale che nutre il resto dei corpi (mentali ed emotivi). Non andare avanti se non hai energia. Fai una pausa e connettiti con ciò di cui hai bisogno per stare bene.

Gemelli

Senza dubbio, questa luna piena ti porterà a decidere dove vuoi che il tuo futuro avanzi. Non esitare, devi eseguire e comunicare ciò che pensi e le opzioni che vedi. È una settimana decisiva per le questioni a lungo termine in termini di coppia e posizioni lavorative. Essere firmato.

Cancro

Concentrati questa settimana sull’illuminazione del tuo cuore, mantieni la tua energia espansa e fiduciosa. Non lasciare che gli errori del passato si trasformino in catene mentali. Vedrete come le cose stanno prendendo forma, forse non come vi aspettavate, ma non significano che siano cattive. Resta aperto.

Leone

Questa settimana la luna piena ti ricorderà quanto sia importante la diplomazia e penserà agli obiettivi dell’altro a livello mentale e non solo materiale. Per influenzare e ottenere ciò che cerchi, pensa a ciò che l’altro cerca di guadagnare in termini di status e fama sociale.

Vergine

Nuvoloso sta arrivando sulla strada e non sarà più chiaro questa settimana. Devi essere paziente e guardarti dentro e riconoscere ciò che ti spaventa. Le azioni e le decisioni sono accelerate in materia di partner e coppie che sono state valutate per alcuni mesi. Arrendetevi senza negare i vostri sentimenti.

Bilancia

Questa settimana riceverai il riflesso di tutto ciò che semini la settimana prima. Sarai esposto, analizzato e anche giudicato da altri. Non aver paura degli occhi degli altri e ricorda che ogni persona è unica e non può piacere a tutti. Difendi le tue posizioni sulle piccole cose.

Scorpione

Continua il tuo riposo, prenditi cura del tuo corpo e fai un respiro. È importante tacere e lavare le ferite. Altri stanno decidendo. Non è ancora il tuo momento, devi essere paziente e aspettare. Concentrati solo sulla scelta di ciò che ti piace, di ciò che ti rende buono, anche se è un tabù per gli altri.

Sagittario

Una grande luna piena, sentirai un impulso di gioia e buone vibrazioni, devi approfittarne e andare avanti. Riunisciti con gli amici, goditi il sex appeal per rompere le false idee e stabilire nuove fondamenta. Sfrutta il tuo potere di seduzione questa settimana e genera nuove offerte.

Capricorno

Questa settimana diverse situazioni rivelano le basi su cui stai costruendo i tuoi rapporti di lavoro. Sii aperto e non generare giudizi a priori perché farai in modo che gli altri ti nascondano la verità. Ci sono cose che accadono che non conosci. Basta ascoltare prima di parlare.

Acquario

Le strade si aprono con questa luna piena e molte cose che erano state fermate vengono riattivate. Sono in un periodo di sconti e il tuo cuore lo sa. Approfitta di questa sferzata di energia che dovrai chiudere accordi e accordi economici e di miglioramento.

Pesci

Settimana molto importante per concentrarsi sul tempo, l’energia e il denaro che stai dedicando ad ogni progetto o lavoro che hai in corso. Abbiate fiducia nella vostra forza e nel vostro potere che è unico e molto diverso dal resto dei segni. Fondazioni di piante, decidere e agire. Non addormentarti.