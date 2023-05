Oroscopo Paolo Fox domani 10 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il tuo atteggiamento più ottimista porta nuova vita alle tue relazioni, sia familiari che lavorative. Vedi la vita in modo più positivo. Non lasciare che i problemi degli altri ti tolgano il sonno. Non si tratta di spendere tutto, ma non si tratta di sacrificare il proprio equilibrio emotivo per una persona che può solo aiutare se stessa. Non fare troppo affidamento sulle cose che senti oggi su certi media, mantieni le tue opinioni e confronta le informazioni che ricevi con altre fonti.

Capricorno

Hai tutte le competenze necessarie per ottenere il lavoro che desideri, devi solo bussare alla porta giusta per avere un’opportunità. In qualche modo sei una persona privilegiata, hai tutto ciò che ti serve per vivere felicemente. Non preoccuparti eccessivamente di questioni banali, troppo terrene. Fai attenzione alle cose che dici oggi, perché saranno vagliate dai tuoi avversari, che cercheranno di usare le tue parole contro di te. Meno rischi, meglio è.

Acquario

Nonostante le difficoltà che incontri, avrai abbastanza intuito per risolvere in modo soddisfacente situazioni complicate. Le circostanze ti portano a una situazione che non vuoi, ma che non puoi evitare. Dovrai affrontarlo nel migliore dei modi, senza perdere la calma o la tua integrità. Se ti senti un po’ abbandonato dal tuo partner, non esitare a dirglielo il prima possibile. La cosa peggiore che puoi fare è trasformare i tuoi sentimenti in rancore nel tempo.

Pesci

La giornata passerà senza intoppi e le cose andranno proprio come desideri. Cura un po’ di più le tue relazioni sociali, ultimamente ti sei chiuso troppo. Le buone intenzioni che ti sei prefissato di recente sono già state dimenticate. Forse è che ti sei posto degli obiettivi troppo alti o troppo ambiziosi. Se ti consideri sminuito o maltrattato sul posto di lavoro, non sprofondare e lotta con tutte le tue forze contro l’ingiustizia. Se il tuo lavoro è buono, alla fine avrai successo.