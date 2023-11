Oroscopo Paolo Fox domani 10 novembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Questo articolo in breve Sagittario

Giornata segnata da profondi cambiamenti. Potresti dover affrontare un trasloco che ti porterà alcuni problemi inaspettati. Riceverai un gradito invito. Sebbene la situazione economica sia molto mutevole, non c’è motivo di disperare; se prendi decisioni affrettate puoi commettere errori e perdere denaro. Ti sarà molto difficile difendere il tuo modo di vedere le cose, perché le tue capacità comunicative non sono al massimo. La tua vita nella società lascia molto a desiderare.

Incontrerai nuovi amici che ti porteranno momenti molto interessanti, ma anche alcuni dilemmi. In campo finanziario, problemi di liquidità. Se raggiungi la stabilità emotiva necessaria per iniziare una relazione, non esitare a provarci. Tuttavia, se non sei sicuro, non lasciarti condizionare. L’autoritarismo in amore è controproducente a lungo termine. Evitare la tentazione di ricorrere al ricatto emotivo che causerà l’usura della coppia.

Hai bisogno di una pausa nella tua vita, hai preso troppa velocità e i tuoi nervi iniziano a notarlo. Trova il tempo per riflettere in modo rilassato. Fai molta attenzione alle tendenze depressive, dovresti adottare atteggiamenti ottimisti e stare lontano da persone che possono influenzarti verso il disfattismo. La rabbia è sempre una cattiva consigliera, ma per te in questo momento può essere molto dannosa. Se prendi decisioni accecato dalla rabbia. Te ne pentirai moltissimo.





Le questioni in cui sei immerso iniziano a ribollire molto forte e potrebbero persino traboccare dove meno te lo aspetti. Rimani molto attento. Periodo favorevole per gli affari, ma dovrete considerare una ristrutturazione che comprenderà sicuramente una crescita dimensionale ed anche un forte investimento. Ai primi sintomi di malattia, affidatevi a un professionista e non cercate di risolvere da soli un problema che sicuramente è al di là delle vostre capacità.