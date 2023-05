Oroscopo Paolo Fox domani 15 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Il trionfo è scritto in maiuscolo nel tuo futuro. Nonostante i disagi o le difficoltà che stai attraversando, alla fine prevarrà la tua stella. Una giornata molto appropriata per la ricerca, l’apprendimento e la scoperta, fattori che aprono il tuo spazio vitale a nuovi e arricchenti campi di conoscenza. In questi giorni gli aspetti più positivi vengono evidenziati sia nella tua personalità che nel tuo fisico, e gli aspetti negativi vengono nascosti. Ti aiuterà a creare nuovi contatti sociali.

Vergine

Non tutti quelli che vorresti si identificano con i tuoi progetti, ma questo non deve scoraggiarti. Prima o poi quelli che ti interessano di più si uniranno. Non permettere a nessuno di intralciarti, vai avanti e non cedere alle pressioni di chi agisce per interessi che non hanno nulla a che fare con te. Oggi può essere un buon giorno per rivedere in profondità gli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni. Dopo la sorpresa, serve una buona dose di riflessione e assimilazione.

Bilancia

Oggi farai un passo molto importante sulla strada verso uno dei tuoi principali obiettivi di vita in ambito sentimentale. Questo passaggio cambierà presto la tua vita. Buona parte degli errori che hai commesso ultimamente ha origine nell’esaurimento intellettuale, cerca di riposare il più possibile e rifletti sulle tue priorità. Qualcosa che fino ad ora per te è stato un hobby e in cui hai investito parte del tuo tempo libero può trasformarsi in un business se lo desideri, anche se potrebbe così perdere il suo fascino.

Scorpione

Non esitare ad aiutare una persona che te lo chiederà in modo quasi disperato, anche se prima non avevi pensato di farlo. Fare cose folli dà un po’ di gioia alla vita, ma le cose possono perdere questo significato se queste cose folli vengono ripetute molto spesso e iniziano a sembrare piuttosto stupide. Non andare troppo lontano nei tuoi tentativi di impressionare la persona che vuoi conquistare, perché potresti cadere nel grottesco e questo renderà le tue affermazioni un disservizio. Sii naturale.