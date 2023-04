Oroscopo Paolo Fox domani 17 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi un aspetto avverso della Luna vi avverte che l’amore, o semplicemente in un ambiente familiare, potrebbe darvi qualche dispiacere. I tuoi sogni e le tue illusioni si imbatteranno in una realtà diversa e i sentimenti dell’altra persona non sono ciò che pensi che siano realmente. Non cercare di forzare le cose, lascia che tutto scorra liberamente.

Capricorno

Oggi più che mai avete bisogno di sentirvi in ​​un ambiente di pace e armonia, ma fortunatamente riuscirete a raggiungerlo e i pianeti vi aiuteranno a godere di quella serenità dell’anima che da tempo vi manca. Più che dedicarti ad attività intense, oggi avrai bisogno di stare con i tuoi cari.

Acquario

Nonostante tu abbia la possibilità di riposarti e uscire dalla tua routine, però, oggi qualcosa dentro di te ti chiederà piuttosto il contrario, sii costruttivo, non perdere tempo, dedicati ad altri tipi di carattere professionale, intellettuale o artistico . Ad ogni modo, ti aspetta una giornata felice e serena.

Pesci

Forse per l’influsso di Saturno, oggi cadrete facilmente nella malinconia o vi sentirete paralizzati dalle cose e, in compenso, vi rifugierete nel mondo dei sogni. Anche se non è una brutta giornata, non ti sentirai completamente bene e cercherai la solitudine o, comunque, la compagnia e il sostegno di una persona cara molto vicina.