Oroscopo Paolo Fox domani 19 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Se passi troppo tempo con persone negative e depresse, rischi di contaminarti senza nemmeno rendertene conto. Ariete, dovresti prestare attenzione ai tuoi appuntamenti. Scoprirai di essere associato a quelli che scegli, specialmente se sembri simpatizzare con loro. Indipendentemente dalle persone con cui devi uscire, la cosa migliore che puoi fare oggi è mantenere un atteggiamento di convenienza e modi distaccati.

Toro

Oggi, dovresti assicurarti di mantenere la coesione tra le persone intorno a te. Toro, nella tua cerchia di amici, alcune persone si sentono escluse in certi punti. Hanno l’impressione di non essere accettati dagli altri. Quindi sta a te fare il primo passo e ricordare ai tuoi amici che tutti hanno punti di forza e di debolezza e che dovrebbero accettare le reciproche differenze.

Gemelli

I tuoi pensieri oggi saranno abbastanza chiari. Gemelli, va bene, perché alcune persone probabilmente hanno bisogno di conoscere la tua opinione su diverse questioni che li riguardano. Poiché le persone sanno di poter contare sulle tue risposte dirette e oneste, verranno da te spontaneamente. Quindi, per quello che vuoi, non deluderli. Dovresti informarti di ogni caso prima di emettere un parere. Non è mai inutile essere ben informati, anche se la domanda riguarda le buone maniere del prossimo.

Cancro

Oggi non dovresti giocare a fare il divo. Le persone si stancheranno di dover prestare attenzione alle tue eccentricità tutto il tempo. Cancro, ogni essere è unico, quindi non dovresti comportarti come se fossi l’ultima persona sulla faccia della terra. In questo giorno dovresti prenderti del tempo per prenderti cura degli altri. Potresti aiutare un bambino a mettere insieme i suoi nuovi giocattoli, ad esempio, o consigliare a un amico che è titubante di scegliere un cappotto.

Leone

In questo giorno e giorno, non dovresti saltare fino a quando non hai un piano specifico nella tua testa. Potresti anche trovare utile ricevere consigli dagli altri prima di iniziare su ciò che devi fare. Leone, sarà meglio che tu prenda il tempo necessario e pianifichi tutto prima di scommettere sul futuro e finire con problemi irreversibili. Quindi dovresti essere moderato e lungimirante, molto più del solito.

Vergine

Non lasciare che brutte esperienze o rimpianti rovinino i tuoi sogni futuri oggi. Vergine, dovresti assumerti la responsabilità dei tuoi errori e affrontarli, così sembrerai una persona coraggiosa agli occhi di chi ti circonda e ti sentirai meno in colpa. Non dovrai cercare di fuggire attraverso la porta sul retro. Vai avanti a testa alta e non esitare a giustificare le tue scelte a chiunque possa essere tentato di darti una lezione morale.

Bilancia

È possibile che in questo giorno tu senta che tutti ti saltano addosso perché non sei abbastanza ostinato o abbastanza determinato quando si tratta di raggiungere i tuoi obiettivi. Bilancia, non avrai bisogno di dedicarti alla ricerca di come raccogliere le stelle. Dovresti prenderti cura dei tuoi sogni un altro giorno. Ma non bisogna arrendersi, ma prestare attenzione ai problemi concreti, alle questioni relative alla vita di tutti i giorni.

Scorpione

Se a prima vista le cose non sembrano andare bene per te, dovresti provare ad affrontare il problema da un’altra prospettiva. Ok, Scorpione, non tutto va come vorresti e alcune persone in particolare non ti renderanno le cose facili. Ma invece di arrabbiarti, dovresti rivolgerti al vecchio sistema del piano B. Se ti manca un bicchiere di champagne stasera, dovresti chiamare alcuni ospiti per portare una bottiglia ciascuno.

Sagittario

Oggi vorrai mettere in ordine la tua casa. Se hai figli, dovresti chiedere loro di contribuire. Ad esempio, potrebbero aiutarti a pulire le piastrelle del bagno e potrebbero anche riordinare le loro camere da letto. Se tutti lo fanno, il compito sarà molto più facile e l’atmosfera sarà più allegra. Quando tutto sarà finito, Sagittario, potresti invitarli a cena in un ristorante per premiarli.

Capricorno

Ora è il momento perfetto per fare il punto della situazione. La verità, Capricorno, è che quando si tratta di avventure, Indiana Jones non ha nulla da invidiarti. Da alcuni mesi avete vissuto alcuni grandi eventi nella vostra vita. Onestamente, ti senti più forte e più maturo di un anno fa. Hai diritto a una medaglia al merito perché il tuo coraggio è stato esemplare, quindi dovresti mantenere quella rotta in modo da poter seguire quel grande slancio.

Acquario

È giunto il momento per te di rilassarti. Dovresti espellere i tuoi problemi e portarli in superficie perché si risolveranno da soli una volta emersi dall’ombra. Acquario, l’ordine che regna in questo momento dovrebbe dare risposte alle tue domande. Ma è necessario sapere come porre bene la domanda. Chi sceglie un metodo troppo veloce o troppo originale per raggiungere questo obiettivo sarà perso, ma se saprà lavorare con pazienza e modestia, sarà soddisfatto.

Pesci

Dovresti ricordare che la prima impressione che ricevi da qualcuno non è necessariamente un riflesso accurato della sua personalità. La vera personalità è ben nascosta dietro le maschere che si sovrappongono e ti derubano dell’essenziale. Pesci, in questo giorno non dovresti andare troppo veloce quando giudichi qualcuno, né dovresti presumere di sapere tutto su di loro a prima vista e prenderti il tempo per prenderti davvero cura di loro.