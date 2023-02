Oroscopo Paolo Fox domani 2 febbraio 2023: lo zodiaco da non credere su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Sagittario

Non precipitarti in niente. Adesso è necessario analizzare tutto e soprattutto prendersi il tempo necessario per organizzare i propri pensieri. Le questioni d’amore occupano la tua mente e il tuo cuore. C’è qualcuno che non riesci a togliere dai tuoi pensieri. Non lasciarti avvolgere dalla fantasia di un momento fugace. Chiave del giorno: organizzare. Numeri fortunati: 16, 44, 3. Continuate a essere simpatici, attivi. Ma è necessario non commettere imprudenze, non distrarsi e fare tutto con attenzione. Gli amici aiutano a tenere alto il morale, il partner invece… a volte vi deprime! L’INCONTRO Il Leone pensa di capirvi, ma non è così. Lo Scorpione ha bisogno che gli prestiate più attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Capricorno

Ti distinguerai in tutto ciò che fai e sentirai il bisogno di condividere i tuoi trionfi con i tuoi cari. Rompi già con vecchie abitudini e costumi. Vai alla ricerca della tua sicurezza economica ed emotiva. Fatti coinvolgere in qualche tipo di attività in cui sei tu a dirigerla e prenderne il controllo. Chiave del giorno: Sicurezza. Numeri fortunati: 7, 10, 40. Non permettete a nulla e a nessuno di farvi perdere tempo. Avete tanti progetti interessanti da sviluppare, e anche i compiti ripetitivi ora vi stimolano perché vi piace dare il massimo. L’amore è super. L’INCONTRO Sana competizione con un Gemelli e con un altro Capricorno. Dialogo costruttivo con un Acquario.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Acquario

Le stelle ti dotano di grazia, carisma e magia per brillare e distinguerti in ogni cosa. Preparati per i grandi eventi. Oggi sarai una fonte di ispirazione per tutti coloro che ti ascoltano, apprezzano le tue parole e seguono i tuoi consigli. Raggiungerai accordi e nuovi impegni con il tuo partner o la tua famiglia più stretta. Chiave del giorno: Carisma. Numeri fortunati: 8, 16, 4. Splendida settimana. Vi stancherete un po’, è vero, ma in ogni attimo avrete l’impressione (giusta) che state facendo ciò che vale la pena fare e che vi permette di tirare fuori le vostre potenzialità. L’INCONTRO Emozioni con Toro, allegria con Gemelli, complicità con uno Scorpione e con un altro Acquario.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Pesci

Muoviti, assumiti la responsabilità della tua vita e programmati per il cambiamento. Fare un piano. Ripeti ciò che desideri così tanto in senso affermativo e riuscirai a trasformarlo in una bellissima realtà. Non incolpare nessuno per i tuoi problemi attuali. Sii persistente in ciò che vuoi ottenere, non mollare. Chiave del giorno: Responsabilità. Numeri fortunati: 20, 5, 43.Qualcuno non è disinteressato come vorrebbe farvi credere, e voi non siete ingenui come sembra: Mercurio e Venere acuiscono l’intuito, Marte vi rende battaglieri e rapidi, pronti a reagire. Amore tenero. L’INCONTRO Con il Toro ci vuole pazienza. Non discutete con i Gemelli: fate a modo vostro senza tante chiacchiere.