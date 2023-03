Oroscopo Paolo Fox domani 20 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Lascia che i sentimenti che dimorano dentro di te fluiscano e mostrino compassione. Tendi ad essere concentrato sulla vittoria e sull’essere il numero uno, ma ci sono momenti in cui è necessario dare priorità al benessere del tutto. Non esitate a fare sacrifici e mettere la spalla.

Toro

La tua vita sociale sarà favorita e sarai disposto a mescolarti con nuove amicizie che porteranno molta magia e ispirazione alla tua vita. Sarà importante che quando si interagisce con altre persone si enfatizzino i punti che sono in comune.

Gemelli

I tuoi colleghi si rivolgeranno a te perché ti vedranno come un riferimento. Cerca di enfatizzare la parte umanitaria nel lavoro perché se riesci a stabilire un buon clima sarai in grado di raggiungere gli obiettivi proposti. Cogli l’occasione per avvicinarti ai tuoi superiori, li troverai di buon umore.

Cancro

Oggi vedrete che la fede ha un effetto miracoloso sul nostro essere e sulla nostra vita. I momenti di incertezza saranno lasciati alle spalle e ti sentirai pieno di certezze. Qualcuno molto generoso ti tenderà la mano e riceverai quell’aiuto di cui avevi tanto bisogno e che stavi aspettando.

Leone

Le tue emozioni saranno in superficie e vivrai momenti di grande intensità sul piano affettivo. Nell’intimità ti connetterai attraverso l’intuizione e i tuoi sensi più sottili. Riproduci musica che evoca il suono dell’acqua perché ti aiuterà a fonderti con il tuo compagno di letto.

Vergine

Qualcuno ti dirà la parola giusta al momento giusto e nel posto giusto. Se siete in coppia, ricevete l’affetto che vi professano. Se stai cercando la tua anima gemella, fai una passeggiata sulla spiaggia o lungo le rive di un fiume. L’acqua e l’amore oggi genereranno un’alchimia miracolosa.

Bilancia

Il tuo corpo ha il 70% di acqua ed è per questo che è essenziale per la tua salute. Quando ti alzi, ripeti “Anche il mio corpo è acqua, lo amo e gli do le migliori cure”. E assicurati di bere molti liquidi durante il giorno perché questa abitudine purificherà il tuo corpo.

Scorpione

In campo affettivo tutto andrà bene perché fluirà un’energia positiva che nutrirà il tuo cuore. Stabilirete una connessione molto speciale con i vostri figli o con quell’essere che amate così tanto. Sarà un momento per te per giocare ed esprimere la tua ispirazione creativa.

Sagittario

Oggi mostrerai il tuo lato più tenero, sarai comprensivo e disposto a parlare dei tuoi sentimenti profondi. Aromatizza la tua casa con essenze floreali per armonizzare gli ambienti e migliorare il rapporto con le persone che vivono con te.

Capricorno

Se emettete messaggi d’amore contribuirete alla creazione di un mondo meraviglioso. Ma se emettete messaggi distruttivi, contribuirete alla distruzione dell’universo. Hai la capacità di cambiare il mondo in un istante, devi solo fare una semplice scelta.

Acquario

Il tuo reddito aumenterà e vedrai che hai più risorse per coprire le tue esigenze. Ricorda che più sei generoso, maggiore è il flusso di denaro. Fattori esterni ti diranno che è tempo di aprire il tuo cuore e il tuo portafoglio.

Pesci

Voi sapete meglio di chiunque altro che se il nostro cuore è pulito possiamo purificare il nostro ambiente e il mondo in cui viviamo. Pensate a cosa significa per voi la solidarietà e insegnatela. Diventerai consapevole che l’amore, oltre a vivere in te, scaturisce anche dal tuo prossimo.

