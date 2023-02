Oroscopo Paolo Fox domani 21 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Sagittario

Fai un salto nei luoghi legati all’arte. Gallerie, musei, mostre e luoghi simili carichi di sensibilità possono avvicinarti oggi a un possibile grande amore. Una persona molto vicina lancerà voci su di te con cattive intenzioni. Chi ti conosce non crederà ai pettegolezzi, ma le bugie possono influenzare la tua immagine. È sempre più difficile per te stare da solo, passare del tempo con te stesso. Ciò ti porta in più di un’occasione a cercare aziende che non ti si addicono o che non ti portano proprio niente.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Capricorno

Allontanati oggi dalla tristezza, dal negativo di tutto ciò che ti ricorda situazioni già accadute. Altrimenti, potresti ricadere nella depressione. Il carattere impulsivo che in tante occasioni ti ha portato a vittorie importanti nella vita può essere oggi un pessimo strumento. Ferma i tuoi impulsi e rifletti prima di agire. Non dimenticare di restare in contatto con i vecchi amici, quelli che non vedi mai per mancanza di tempo, ma con cui vorresti stare più spesso. Prendi un appuntamento senza pensarci due volte.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Acquario

Rimani fedele alle regole di comportamento che ti sei dato per relazionarti con gli altri. Se ti lasci trasportare dalle attrazioni a prima vista, fallirai. Il tuo cattivo umore oggi ti porterà facilmente a provocazioni inutili, di cui presto ti pentirai. Non perdere nessuna buona occasione per tacere. Non hai mai capito i termini medi in campo sentimentale. O ami con passione o rompi senza riguardo. Oggi puoi incontrare qualcuno come te e rimarrai perplesso.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Pesci

Cura un po’ di più le tue abitudini alimentari, perché il disordine e la mancanza di equilibrio stanno minando la tua salute senza che tu te ne accorga. Più verdura e frutta e meno salsicce e carne. Oggi affronterai una persona emotivamente molto instabile e questo ti farà dubitare dei metodi che devi usare per farlo rinsavire. Siiprudente. Stai attento alla possibilità di essere derubato o cercare di truffarti. In caso di ritrovamento o di scoperta del ladro, chiedi aiuto, ma non affrontarlo o potrebbe farti del male.