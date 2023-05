Oroscopo Paolo Fox domani 22 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Una persona o forse un’entità sta facendo un serio boicottaggio impedendoti di ricevere informazioni molto preziose per il tuo sviluppo professionale immediato. Nel pomeriggio incontrerai una persona che ti sorprenderà per la grande somiglianza psicologica e fisica che ha con una persona che hai sempre amato. Non commettere errori, non è lei. Nonostante la voglia che hai di uscire la sera, ti consigliamo vivamente di guardare l’agenda di domani prima di accettare proposte allettanti ma estenuanti.

Toro

Se oggi qualcuno ti chiede un favore, metti tutti i mezzi per aiutarlo, ti sentirai molto meglio dopo averlo fatto. Se non puoi goderti il ​​divertimento perché hai la testa su altro, sicuramente sui lavori in sospeso, è meglio che ti dedichi il tuo tempo per finire il prima possibile. Siete riusciti a tenervi lontani i problemi più gravi, ma anche così non riuscite a raggiungere la pace e la tranquillità di cui la vostra salute ha tanto bisogno. Rilassati una volta per tutte.

Gemelli

Tendete troppo al trionfalismo, dovreste moderarvi un po’ e fare analisi più realistiche delle cose che fate, soprattutto in ambito professionale. Lavoro e salute sono interconnessi in modo importante, è molto probabile che un calo generale ti renda difficile svolgere il tuo lavoro oggi, giornata particolarmente difficile. Il coraggio è un atteggiamento molto tipico della tua personalità, ma a volte un po’ di paura non è dannosa, perché attiva i tuoi allarmi interni e ti previene da possibili disastri.

Cancro

È tempo di aprire le braccia a nuove esperienze e liberarti delle routine che non ti servono più e fanno solo perdere tempo prezioso. Giornata all’insegna del carattere casalingo, in cui godrete della compagnia dei vostri cari come non accadeva da tempo. Cogli l’occasione per rafforzare i legami con i tuoi figli. I tuoi progetti sono solidi, non hai motivo di iniziare a dubitarne solo perché sei inciampato, fidati delle tue possibilità e le cose miglioreranno in brevissimo tempo.