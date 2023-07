Oroscopo Paolo Fox domani 27 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Le decisioni ti stanno aspettando, non farle aspettare un altro minuto. Qualunque sia la tua opzione, sarà sostenuta dalla riflessione e dall’onestà. La tua capacità di superare le difficoltà può fallire oggi a causa della mancanza di concentrazione. Se non sei vigile, quando te ne renderai conto sarà troppo tardi. Questo è un ottimo momento per l’espressione artistica perché la tua sensibilità è ora alle stelle. Mettiti al lavoro e farai molta strada.

Toro

Vivrete una giornata incline alla malinconia e all’insicurezza in campo affettivo. La cosa migliore è che cerchi di distrarti e di allontanare i pensieri poco edificanti dalla tua testa. Cerca di prendere l’iniziativa il prima possibile nelle questioni importanti a portata di mano. Se lo lasci agli altri, saranno loro a gestire la situazione. Il sudore farà bene sia ai tuoi muscoli che ai tuoi neuroni, già affaticati dal pensare così tanto agli stessi problemi. L’esercizio fisico sarà un buon modo per rilassarsi.

Gemelli

Il tuo intuito non ti mancherà oggi, prendilo sul serio almeno come indicazione da tenere in considerazione. Ti porterà a scoprire terreni nuovi e anche molto interessanti. Il rischio può essere vantaggioso per i tuoi interessi, purché tu lo mantenga all’interno di un ordine e tu sia consapevole di ciò che stai realmente giocando. Ti senti meglio che mai e continuerà così per molto tempo, ma ciò non ti libera da alcune nuvole scure che possono lasciare la doccia occasionale.

Cancro

Devi cercare un migliore equilibrio tra l’interno e l’esterno. Migliore sei, migliori saranno coloro che si relazionano con te. Notizie dall’estero. Se devi investire una cifra importante, fai attenzione a chi ti offre certezze assolute e fidati di più di chi ti parla chiaro. Oggi scoprirai di avere un talento innato di cui fino ad ora non eri a conoscenza e che può regalarti tanti momenti piacevoli. Dedicati ad esso, ma non ossessionarti.