Oroscopo Paolo Fox domani 3 febbraio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Pensa in grande, ma non spendere troppo. Sii aperto alle idee, ma non a costo di rinunciare ai tuoi sogni. Sii orgoglioso di ciò che fai e stimolerai il profitto e la crescita. Allontanati dall’interferenza emotiva che offusca la tua visione.

TORO

Parla con qualcuno con cui ti piace lavorare e svilupperà un piano concreto. Un incontro o un incontro risveglierà i sentimenti che una volta provavi per qualcuno. Mettiti in contatto e vedi dove ti porta. È il momento di fare una delle due cose: abbracciare il passato o lasciarlo alle spalle.

GEMELLI

Fai le tue cose, livella il campo di gioco e prendi decisioni disciplinate che faranno la differenza per la tua reputazione e posizione. Non permettere a nessuno di prendersi il merito di ciò che fai o dici. Proteggi te stesso e la tua proprietà da chiunque ti faccia pressione.

CANCRO

Condividi informazioni, sentimenti e progetti con qualcuno di speciale. Costruisci il tuo futuro con un obiettivo in mente. Reagire in modo eccessivo non risolverà i problemi. Trova un terreno comune e connettiti con persone che possono aiutarti a realizzare i tuoi sogni. Gestisci con attenzione un gesto romantico.

LEONE

Allineati con le fonti più affidabili. Non essere timido; dì la tua opinione e i tuoi contributi apriranno porte che porteranno a nuovi inizi. Non allontanarti dal cambiamento; accetta ciò che è disponibile e fai le tue cose. Una partnership richiederà impegno.

VERGINE

Considera ciò che vuoi e il modo migliore per realizzarlo. Pianifica una giornata piena di divertimento che accenda la tua immaginazione. Crea un modo entusiasmante per fare le cose in tempi record in modo da poter passare ad attività più desiderabili.

BILANCIA

Scrollati di dosso ogni negatività che ti abbatte. Metti le cose in chiaro e delinea i tuoi obiettivi. La procrastinazione è il nemico, quindi preparati e mostra a tutti cosa puoi apportare. Impostando nuove tendenze, la tua popolarità crescerà.

SCORPIONE

Otterrai potere osservando. Prendi nota di come gli altri ti trattano ed elimina le situazioni che ti trattengono. Migliora la tua immagine e il modo in cui ti presenti al mondo. Il romanticismo è favorito e un fidanzamento sembra promettente.

SAGITTARIO

Non ignorare i problemi. Valuta le situazioni e proteggiti da chiunque oltrepassi il limite. Se qualcosa non ti sembra giusto, fatti da parte e fai le tue cose. Evita viaggi, incontri e situazioni che potrebbero metterti in una posizione compromettente.

CAPRICORNO

Se non ti occupi di questioni urgenti, si intensificheranno. Non permettere a nessuno di spingerti. Facendo domande, imparerai come andare avanti. Un’idea o un concetto che hai ha un potenziale di redditività. Allena le tue abilità e segui il tuo istinto.

ACQUARIO

La discrezione fa miracoli in una situazione difficile. Non disturbare gli altri se vuoi che ti ascoltino. Offri qualcosa di intelligente, concreto e lungimirante. Prendere precauzioni ed evitare infortuni o malattie. Un atteggiamento realistico porterà benefici.

PESCI

Inizia le attività con gli amici. Condividi i tuoi sentimenti e le tue intenzioni e otterrai un suggerimento positivo. Una corsa di prova è una scommessa sicura che lascia margine di manovra per gli aggiustamenti. Paga i tuoi debiti e restituisci i favori prima di procedere. Scegli l’amore sulla discordia.