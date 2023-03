Oroscopo Paolo Fox domani 5 marzo 2023: incredibile zodiaco Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Leone

Il denaro che arriva nelle tue mani rischia di evaporare rapidamente. Buone offerte e oggetti che attireranno la tua attenzione saranno molto difficili da resistere in questo momento. Prenditi il ​​tempo necessario per decidere, pensa ad altre responsabilità che hai in sospeso. Non farti coinvolgere in grandi acquisti ancora.

PAROLA SACRA: controllo

NUMERI FORTUNATI: 5, 34, 8

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Vergine

L’energia planetaria ti mette in guardia su come investire e spendere i tuoi soldi. Se esci per condividere con la famiglia o gli amici, non lasciarti coinvolgere dal momento e spendi più di quanto avevi stipulato. I confronti positivi o negativi con il sesso femminile saranno più intensi del solito. Prima di agire, pensaci due volte su cosa farai o dirai.

PAROLA SACRA: controllo

NUMERI FORTUNATI: 5, 34, 8

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Bilancia

Controlla le chiacchiere mentali. Se chiedi più del necessario, le risposte potrebbero non piacerti o potrebbero non essere quelle che ti aspettavi. Concedi a quella persona a cui tieni così tanto tempo per conoscerti meglio, non affrettare la relazione, lasciala maturare. Il risultato sarà quello che deve essere, se ti va bene e se no, si allontanerà dalla tua vita.

PAROLA SACRA: Tempo

NUMERI FORTUNATI: 7, 12, 22

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo Scorpione

Gli occhi del mondo sono su di te. Sei un essere di grande luce e tutti saranno attratti da te se sarai positivo. Fai attenzione a non fare nulla che possa farti del male, specialmente nella tua area di lavoro. Non correre rischi per ora. Non andare dove non sei stato chiamato. Tutto ciò che è vendita o pubbliche relazioni è favorito.