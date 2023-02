Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Hai superato l’assunzione di responsabilità, Ariete, e ciò che hai ottenuto è accumulare molto stress per essere in grado di soddisfare tutto su base giornaliera. Ce l’hai fatta, ma forse stai pagando un prezzo troppo alto. Il problema più grande è che non te ne rendi conto. Metti il freno oggi e liberati da alcuni problemi che hai in mano. Lasciateli per dopo perché ora l’importante è che possiate rilassarvi e riposare un po’. Forse quel tipo di inglese è troppo pesante per te. Dai la priorità a ciò che è veramente importante e prenditi una pausa per un po ‘dal resto. Tutto questo toglie anche tempo per stare con la persona che ti interessa, Ariete. Se non presti più attenzione ad esso su base giornaliera, presto rileverai segni di distanza da parte loro. Interessati alla loro attività oggi.

Toro

Sei assorbito dalle tue cose, Toro, e ti dimentichi ogni giorno delle persone intorno a te. Questo accade non solo con il tuo partner, ma anche con i tuoi amici. Oggi potrebbe esservi presentata l’occasione che aspettavate da molto tempo. Potresti essere scelto per condurre un progetto o per parlare a una presentazione. Non lasciarti sopraffare dal nervosismo perché farai bene, hai la capacità e il talento necessari. Hai solo bisogno di versare un po ‘di valore in esso, Toro. Dovresti anche passare un po ‘di tempo con la famiglia su base giornaliera, se non puoi visitarli, un messaggio sarà sufficiente, anche se oggi sarebbe molto bello vederli perché potrebbero avere qualcosa da dirti che ti interesserà molto. L’amore è ormai stabile, non vedere fantasmi dove non ce ne sono.

Gemelli

Ti sbagli, Gemelli, se pensi che l’amore non sia compatibile con il lavoro, che devi prima situarti e poi pensare alla questione sentimentale. Devi cambiare oggi questo modo di pensare che ti colpisce quotidianamente. Quando c’è vero amore, questa sensazione di appagamento ti aiuta in altre aree della tua vita. L’amore è sempre qualcosa di positivo e naturalmente può essere combinato quotidianamente con il lavoro, lo studio e tutti gli obblighi del mondo. Un’altra cosa è se si tratta di un’avventura appassionata, il che non è male, ma solleva più dubbi sul fatto che la passione sia prima e poi obbligo. Anche così, da oggi cerca di riservare uno spazio per i bei tempi, combattente Gemelli, non tutto deve essere lavoro, sarebbe frustrante.

Cancro

Se oggi, Cancro, un caro amico in cui hai riposto la tua fiducia quotidianamente, rovina e inavvertitamente esce dalla lingua con un problema che ti riguarda, non prenderlo come un tradimento o arrabbiarti con lei. Tutti noi abbiamo brutti momenti e questa amicizia che hai con lei vale più di quell’errore che potrebbe aver fatto. Forse non l’hai nemmeno avvertita di mantenere il segreto, e lo hai dato per scontato. In un’altra occasione in cui vuoi dire confidenze, assicurati di chiedere discrezione. Oggi, Cancro, aprirai finalmente gli occhi e ti renderai conto che quel ragazzo attento e amichevole che vedi ogni giorno ti sta gettando addosso la spazzatura, anche se fino ad ora non hai voluto riconoscerlo. Non è la prima volta che ti succede. Se sei davvero interessato, accetta di conoscerlo meglio.

Leone

Oggi, fortunato Leone, potresti avere l’opportunità dell’anno di fare un buon affare. Lasciati trasportare dall’intuizione e dalla fiducia nella tua grande capacità di fiutare le buone occasioni su base giornaliera. Durante il giorno potresti ricevere una chiamata o un messaggio da qualcuno che vuole incontrarti per dirti qualcosa che li preoccupa. Non importa quanto tu sia occupato, dovresti fare spazio per esso nel tuo programma. Non rinunciare a questa possibilità. In campo sentimentale, Leone, se stai iniziando a frequentare qualcuno e ti senti sempre più innamorato, controlla i tuoi desideri di avanzare quotidianamente e non pretendere cose che verranno dopo. Non esagerare mostrando l’intensità dei tuoi sentimenti perché puoi spaventarlo. Andate con calma oggi e ricordate che siete all’inizio.

Vergine

Se ti piace davvero essere indipendente, Vergine, inizia oggi facendo le cose per te stesso prima di chiamare altre persone per aiutarti. Infatti la tua natura è quella di un vero sopravvissuto ma la comodità ti fa chiedere aiuto ogni giorno anche quando non ne hai bisogno. Ti sentirai meglio se ti comporterai come una persona veramente autosufficiente. Oggi è un giorno molto atteso per dire la verità. Alcuni possono riempire l’ascoltatore di soddisfazione, ma altri sono certamente a disagio. Anche così, se devi aprirti a qualcuno, è il momento di farlo, Vergine. Forse hai bisogno di toglierti un peso dalle spalle ogni giorno e ora ne hai la possibilità. È anche un momento molto appropriato per chiarire alcune cose con la coppia. Non temere, ti capirà e trarrai conclusioni molto positive.

Bilancia

Se vuoi sentirti più soddisfatto e sicuro di te stesso, Bilancia, goditi i tuoi piani. Se vuoi viaggiare, ad esempio, cerca informazioni, fai preparativi, tutto ciò che è alla tua portata quotidiana. Otterrai una soddisfazione ancora maggiore del viaggio stesso, perché sai per esperienza che i potenziali clienti a volte sono frustrati. Inoltre, se aspiri a iniziare un progetto, puoi divertirti a prenderti cura dei dettagli ed esplorare il mercato. Non scoraggiarti se le cose non accadono subito, Bilancia impaziente, perché questo ti fa perdere la voglia di combattere e le possibilità di raggiungerlo. Oggi puoi sentire che ogni giorno sei immerso nella routine ed è perché non apprezzi abbastanza ciò che hai intorno a te. Attento, perché questo modo di pensare negativo potrebbe avere il suo pedaggio sulla tua relazione. Cambia il tuo atteggiamento.

Scorpione

L’entusiasmo che hai di fare tutto in fretta, Scorpione, può portarti a prendere decisioni sbagliate. Oggi dovresti iniziare a calmarti e delegare alcuni dei tuoi compiti ad altre persone. Devi lavorare con tranquillità ogni giorno. Oggi questo problema può avere il suo pedaggio perché a causa della fretta potresti commettere un errore. Renditi conto che ora ciò di cui hai più bisogno è rilassarti e prenderti un po ‘di tempo libero per scrollarti di dosso ansia e stress. Nel regno sentimentale, Scorpione, non preoccuparti della tua relazione. L’amore cambia, con il passare del tempo attraversa diverse fasi, ma l’unica cosa importante è che i sentimenti rimangano intatti quotidianamente e che la passione venga mantenuta. Non preoccuparti di questo problema perché nel tuo caso tutto fila liscio e c’è amore per un po ‘.

Sagittario

Oggi, Sagittario, probabilmente non ti senti totalmente felice di qualcosa che non hai, che non sei stato in grado di raggiungere. Questo è il modo sbagliato di pensare alle cose e non ti aiuterà a raggiungerle. Aspetta pazientemente ogni giorno mentre lavori e fai uno sforzo. È la via più sicura se si tratta di una questione materiale. Ma se è una persona che si è innamorata di te e che non ti presta attenzione, questo modo di pensare o agire non ti si addice neanche. Non essere così consapevole ogni giorno, continua a uscire con i tuoi amici, distrai, non metterlo al centro del tuo universo, Sagittario. Il tuo benessere quotidiano dipende solo da te e dal tuo atteggiamento, non da ciò che gli altri fanno o non fanno, nemmeno da quella persona speciale. Forse se ci presti meno attenzione sarai in grado di suscitare il loro interesse.

Capricorno

Hai buone possibilità di trovare quel lavoro che stai sospirando ogni giorno, Capricorno, ma non alzi un dito per ottenerlo. È giunto il momento che tu decida di fare qualcosa di più pratico che sognare che arriverà per magia. In campo economico, oggi potresti dover affrontare una spesa imprevista che può squilibrare abbastanza la tua economia se non sei stato lungimirante. In amore, la relazione sentimentale che mantieni in questi momenti ti assorbe completamente, Capricorno, e non vedi i tuoi amici e la tua famiglia. Dovresti distribuire meglio il tuo tempo oggi e cercare spazio per incontrare le persone che ti amano e ti mancano ogni giorno. Inoltre, una relazione così intensa può causare affaticamento, in te o in lui.

Acquario

Appoggiati di più sui tuoi colleghi su base giornaliera, Acquario, e non rimanere fuori da ciò che accade nel tuo ambiente di lavoro oggi. Ne fai parte e sei influenzato da tutto ciò che riguarda i fatti o le persone che sono lì con te. Fornisci anche aiuto quando qualcuno ne ha bisogno e non aspettare che te lo chiedano, offriti di collaborare. Oggi sarebbe molto bello per te fare una piccola chiacchierata con i tuoi colleghi, devi integrarli di più nella tua vita e rafforzare i legami con loro. I tuoi amici possono proporre un incontro, accettare la proposta perché incontrerai nuove persone molto interessanti. In amore, Acquario, metti un tocco di sorpresa e divertimento nella tua relazione. Devi rompere la routine e trascorrere del tempo da solo. Il tuo funziona meglio di quanto ti aspetteresti, è un successo, consideralo tale.

Pesci

Non lasciare passare l’oggi senza mettere ordine nelle tue cose, Pesci, e specialmente nel tuo spazio di lavoro. Se hai notato che ogni giorno ti manca la concentrazione o che stai andando più lentamente del solito, potrebbe essere dovuto all’energia negativa prodotta dall’accumulo di cose senza ordine o concerto. Liberati dall’inutile e lascia spazio all’energia positiva per entrare. Se hai pensato di chiedere a qualcuno di darti una mano su un problema che devi risolvere, prima prova a farlo da solo. In campo sentimentale, se sei attualmente solo, i Pesci, invece di lamentarti, godono dei vantaggi di questa situazione, esci dove vuoi e con chi ne hai voglia ogni giorno. Fai le cose che ti piacciono oggi e approfittane per incontrare persone provenienti da altri ambienti.