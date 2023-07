Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 13 al 19 Luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore:

I Vergine potrebbero sentirsi più riflessivi e concentrati sulla stabilità emotiva questa settimana. Cerca di esprimere i tuoi bisogni e le tue preoccupazioni al partner in modo chiaro e diretto. La comunicazione aperta e onesta favorirà la comprensione reciproca e la creazione di legami più profondi.

Lavoro e carriera:

In ambito lavorativo, le tue abilità organizzative e la precisione saranno molto apprezzate. Potresti affrontare nuove sfide e responsabilità, ma con la tua determinazione e impegno, sarai in grado di gestirle brillantemente. Sfrutta le tue competenze per raggiungere risultati concreti.

Salute:

La tua salute richiederà attenzione questa settimana. Assicurati di adottare una routine benessere che includa attività fisica, alimentazione sana e riposo sufficiente. Prenditi del tempo per rilassarti e gestire lo stress in modo efficace.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore:

Le Bilancia si troveranno in un periodo di equilibrio e armonia nelle relazioni amorose. Sarai in grado di comunicare i tuoi desideri e le tue esigenze con facilità, creando un’atmosfera di comprensione reciproca. Approfitta di questa energia positiva per rafforzare il legame con il partner.

Lavoro e carriera:

In ambito professionale, le tue abilità sociali e diplomatiche saranno fondamentali per affrontare le sfide che si presentano. Sii aperto a collaborazioni e confronti con i colleghi. La tua capacità di mediare e trovare soluzioni equilibrate ti aiuterà a ottenere risultati positivi.

Salute:

La tua salute generale sarà buona questa settimana. Tuttavia, cerca di dedicare del tempo al riposo e al rilassamento. Mantieni una routine di esercizio fisico regolare e segui una dieta equilibrata. Ascolta il tuo corpo e prenditi cura di te stesso a livello fisico e mentale.