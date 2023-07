Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 13 al 19 Luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore:

I Sagittario potrebbero sentirsi più avventurosi e desiderosi di nuove esperienze nella sfera amorosa. Se sei single, potresti incontrare qualcuno di affascinante durante un viaggio o una situazione inusuale. Se hai già una relazione, sii aperto a nuove attività e scoperte con il tuo partner.

Lavoro e carriera:

In ambito professionale, i Sagittario potrebbero trovarsi di fronte a nuove opportunità che richiedono coraggio e intraprendenza. Sfrutta la tua creatività e la tua passione per perseguire i tuoi obiettivi professionali. Non temere di prendere rischi calcolati e di esplorare nuove direzioni.

Salute:

La tua energia vitale sarà alta questa settimana, grazie alla tua natura ottimistica. Tuttavia, cerca di mantenere un equilibrio tra attività e riposo. Prenditi del tempo per rilassarti, praticare attività che ti portano gioia e dedicarti alla cura di te stesso.