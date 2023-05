Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 8 giugno 2023: Voti per single e sposati su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Acquario

Amore (single): I single dell’Acquario potrebbero sentirsi particolarmente sociali e desiderosi di connettersi con persone nuove. L’oroscopo suggerisce di ampliare la vostra cerchia sociale e di partecipare ad eventi o attività che vi interessano. Potreste fare incontri significativi.

Amore (sposati): Per gli Acquario sposati, l’oroscopo di Paolo Fox indica la necessità di equilibrare le vostre esigenze personali con quelle del partner. Siate aperti al compromesso e cercate di comprendere le aspettative reciproche. Comunicate le vostre emozioni in modo chiaro e rispettoso.

Pesci

Amore (single): I single dei Pesci potrebbero sentirsi particolarmente romantici e sognatori in questa settimana. L’oroscopo suggerisce di seguire la vostra intuizione e di ascoltare il vostro cuore. Potreste essere sorpresi da una connessione speciale che si sviluppa in modo naturale.

Amore (sposati): Per i Pesci sposati, l’oroscopo consiglia di dedicare del tempo per nutrire l’amore nella vostra relazione. Siate empatici e comprensivi verso il vostro partner, mostrando apprezzamento per le loro qualità uniche. L’amore e la tenerezza saranno la chiave per una relazione duratura.