Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 febbraio al 5 marzo 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Tanta libertà grazie alla posizione di martedì e Venere in Acquario ti darà la sicurezza di dire finalmente di no a quei piani che davvero non vuoi fare. Molte volte pecchi di buona volontà, quello che non sai è che l’unico danneggiato qui sei tu, dal momento che non ti diverti. Nessuno toglierà la posizione di più festaiolo perché un fine settimana stai a casa, tienilo a mente.

Toro

Non essere troppo ossessionato dall’inizio di quel progetto, non importa quanto la luna nuova in Pesci sia il momento perfetto, perché ti ricordo che hai ancora sei mesi per renderlo realtà. Finché pianifichi come farlo e dove prenderai i soldi (soprattutto), stai facendo bene. È che ti conosco, e poi inizi a essere sopraffatto prima del tempo senza una ragione apparente …

Gemelli

Che tutti siano un po ‘Acquario, con Marte e Venere nella costellazione, ti piacerà. Soprattutto perché le persone vorranno parlare attraverso i gomiti e chi è la regina del dare tostones? Abbastanza sicuro, tu. Quindi ne approfitto perché, inoltre, è molto probabile che tu conosca una persona molto speciale con cui hai milioni di cose in comune.

Cancro

È già buono. Quell’amico, strano pasticcio che hai e che non porta da nessuna parte deve finire. Perché? Perché non ti stai divertendo. Amico, renditi conto. Stai rimettendo il benessere degli altri al tuo. E questo non è affatto bello. All’inizio ti costerà, ma chiedi aiuto ai tuoi amici per darti un cavo quando le difese sono abbassate.

Leone

La cosa migliore di vivere al di sopra del bene e del male è che sei sempre tu quello che vince quando gli altri finiscono per drammatizzare. Questa settimana, ovviamente, sarà così, perché andrai olimpicamente a rispondere a quelle “cotte” che hanno aperto una conversazione per un po ‘, con l’unico obiettivo di avere un appuntamento con te. Guarderei se qualcuno è Cancro o Pesci, dal momento che forse dovrai cancellarli dalla tua lista.

Vergine

Le seconde parti non devono essere cattive. Ora, quando si tratta di una Vergine che cerca di fidarsi di nuovo di qualcuno … Sei sicuro che sarai in grado di farlo? Sei sicuro che non starai sempre con la mosca dietro l’orecchio? In caso contrario, vai avanti: quella persona merita un’altra possibilità. Ma se stai per essere graffiato, è molto meglio voltare pagina e chiudere la porta.

Bilancia

Sarai completamente sfocato questa settimana. I Pesci hanno quell’effetto su di te e, se per di più, Marte e Venere si avvicinano gradualmente al segno… spegni e andiamo! Vi chiedo solo di stare un po’ attenti a cose semplici come non tagliarvi le dita cucinando o non inciampare per strada. Nessuno vuole buttare una settimana con la gamba sollevata guardando il cellulare …

Scorpione

Il rapporto con i tuoi amici è migliore che mai, quindi non esitare a passare la settimana a fare progetti con loro e improvvisare molti altri. Le vibrazioni dell’Acquario ti porteranno ad esso e ti assicuro che, ciò che non è organizzato, finisce per diventare i migliori momenti della tua vita. L’amore può anche chiamare il tuo guscio …

Sagittario

I Pesci hanno una meravigliosa capacità di innamorarsi di qualcuno a prima vista… Ma poi hanno difficoltà quando non soddisfa le loro aspettative. Questo è ciò che ti accadrà questa settimana, quando ti troverai faccia a faccia con una persona che ti affascina. Ricorda che devi prima conoscerlo prima di idealizzarlo. In questo modo ti risparmierai più di un inutile dispiacere.

Capricorno

Benvenuti nella vostra siccità emotiva conosciuta come: non vi intrometterete in alcun problema d’amore perché preferite non complicarvi la vita. Va bene, ovviamente, purché sia quello che ti senti davvero di fare e non è una strategia per smettere di pensare al tuo ex. Non succede nulla, lo abbiamo fatto tutti, ma è meglio gestire le emozioni e, poi, vedere a che punto siamo nella vita.

Acquario

Tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Mercurio, Marte e Venere sono sulla tua costellazione esaltando le tue virtù… e anche i tuoi difetti. Vedrai quale parte di te vuoi sfruttare, perché il rapporto con i tuoi amici questa settimana dipende dallo stato d’animo in cui vuoi essere. Ti consiglio di tirare fuori quella parte avventurosa che piace alla gente. Vi divertirete molto insieme.

Pesci

Buon compleanno, ragazza dei Pesci, sei la migliore! Questa settimana sarà un po ‘difficile per te sentirti a casa anche se la tua stagione è quella predominante, dal momento che i tre pianeti sociali sono ancora in Acquario. Mercurio rende la tua mente mille e senza dubbio allo stesso tempo, Marte ti farà passare attraverso assolutamente tutto e Venere non darà origine a relazioni da consolidare. Va tutto bene. In pochi giorni puoi accedere al tuo cloud e non scendere. Solo per il dramma.