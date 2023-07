Oroscopo Paolo Fox settimanale del Sagittario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, oggi sarà una giornata molto lucida, poiché avrete la sicurezza e la fiducia per mantenere l’ottimismo, e la pienezza e la gioia come compagni di viaggio in tutti i vostri avatar.

Martedì 18, hai bisogno di una profonda conoscenza della vita per evolvere in modo integrale. C’è un sacco di apprendimento che dovrai buttare via e un sacco di nuovo apprendimento che dovrai imparare. Sei a metà strada tra la brillantezza e la saggezza.

Mercoledì 19, non concentrarti tanto sulle tue attività. Più calma e libertà, meglio lo farai. Senti che vuoi nella tua vita una persona simpatica e piacevole che ama i tuoi gusti.

Giovedì 20 è un momento molto luminoso per le vostre aspirazioni intellettuali e la proiezione nel mondo. A volte sorgono dubbi e vuoi cambiare la tua attività. Chiedi al tuo sé più profondo in meditazione e troverai le risposte.

Venerdì 21, è importante che vi dedichiate completamente ad avere conversazioni serie con i soci con i quali mantenete congiuntamente il patrimonio. La vostra delicatezza gestirà cordialmente tutte le questioni.

Sabato 22, la tua brillantezza e immaginazione si faranno sentire, non solo nel tuo modo di dialogare, ma anche nel modo in cui mostri i tuoi sentimenti e il tuo affetto verso gli altri. È il momento ideale per prendere in mano la tua vita.

Domenica 23 potrete godere di momenti di gioia e altri di grande emozione. Le tue idee non interverranno, solo il tuo cuore e il tuo interno, che sono ciò che ti aiuta e ti accompagna sempre. Goditi tutto, poiché c’è sempre un rivestimento d’argento.