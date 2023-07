Oroscopo Paolo Fox settimanale Scorpione: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, hai bisogno di più moderazione e dimentichi gli affari incompiuti di molti anni fa che ti portano a cercare di sentirti dipendente dalle altre persone. Ora dovrai cambiare il chip e organizzarti liberamente.

Martedì 18 dovresti lasciarti alle spalle quella parte vecchia che ti lega ancora al modo di essere dei tuoi genitori. Devi perpetuare il bene e buttare via tutto ciò che non ti piaceva. Sarà un ottimo lavoro.

Mercoledì 19, non ti piace essere controllato; E in questi momenti senti che per stare bene devi cedere. Non preoccuparti, qualunque cosa tu faccia per gli altri arriverà con sorprese positive in seguito.

Giovedì 20, devi usare l’originalità e la tua percezione per realizzare i cambiamenti necessari, sia personalmente che nei tuoi progetti, e mantenerti motivato e fiducioso che tutto vada bene.

Venerdì 21, i tuoi desideri e la tua esperienza ti aiuteranno a fare un grande cambiamento in tutto ciò che fai in questo giorno. Prenderai in considerazione non solo le opinioni degli altri, ma anche l’attuale modello di vita che stiamo conducendo.

Sabato 22, è un momento per usare la grande immaginazione e creatività che gestisci in modo semplice, sia da sveglio che da sogno. È il modo in cui riceverai i messaggi che puoi usare in modo magnifico e accurato.

Domenica 23, la vostra serietà a volte non va con lo spirito che hanno gli altri. Cerca di fare introspezione prima di contattare le persone. Il tuo spirito e il tuo interiore ti consigliano. Vedrete il grande cambiamento che accade.