Oroscopo Paolo Fox settimanale della Bilancia: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, l’ispirazione ti aiuterà a usare il magnetismo che hai nei momenti giusti. Sarai attratto da persone insolite finché potrai mantenere la tua libertà di azione ed espressione.

Martedì 18, noterai che la tua vita sentimentale sarà molto eccitante, ma allo stesso tempo circondata da emozioni turbolente; È quindi opportuno chiarire eventuali malintesi, alla prima modifica.

Mercoledì 19, l’ottimismo e la simpatia attireranno gli occhi degli altri. Ecco perché è il momento di mostrare le tue migliori abilità. È importante che impariate a comunicare ciò che volete veramente.

Giovedì 20, morbidezza e tatto saranno i tuoi migliori strumenti in questa giornata intensa e speciale. La tua grande capacità di organizzare e progettare i tuoi nuovi fronti sarà la migliore della giornata.

Venerdì 21, il tuo atteggiamento migliore sarà pausa e tranquillità in ogni momento. Hai molte qualità per le tue attività e formule personali e sociali, quindi divertiti, come qualcuno che è tra le lampade.

Sabato 22 devi trasformare sì o sì il tuo modo di affrontare alcuni aspetti delle tue attività personali e sociali che non sono corretti, quindi mettiti al lavoro o, meglio, all’acutezza mentale, e porta il tuo piano fino in fondo.

Domenica 23, sarai in grado di andare d’accordo con altri che la pensano come te, anche se non ti dispiace mescolarti con tutti i tipi di persone. Quello che dovresti fare oggi è goderti le gioie del giorno e le capacità che hai usato.