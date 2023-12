Orrore senza fine: il drammatico destino del bimbo di 2 anni che cade dal balcone e muore dopo un mese di sofferenza

Un dramma ha colpito Civitanova Marche lo scorso 28 ottobre, quando il piccolo Safi, un bambino tunisino di soli 2 anni, è precipitato dal balcone di una casa. Oggi giunge la triste notizia che il bambino è deceduto il 28 novembre, esattamente un mese dopo l’incidente. Questa tragica notizia è stata resa pubblica solo recentemente. Le autorità stanno indagando per omicidio colposo, con gli zii e i genitori come principali indagati, e nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia sulla salma.

L’incidente è avvenuto a Civitanova Marche, anche se il piccolo Safi era originario di Porto Sant’Elpidio. La famiglia si trovava in visita agli zii che abitavano in un complesso di case popolari in via Verga.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il bambino stava giocando in casa, ma a un certo punto si è avvicinato al balcone, che aveva la finestra socchiusa. Nessun adulto lo stava supervisionando. Il piccolo è riuscito ad arrampicarsi sulla ringhiera e è caduto da un’altezza di circa 10 metri. L’impatto è stato devastante, causando gravi lesioni al bambino. È stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale Salesi di Ancona, dove ha lottato per la vita per un mese intero.





Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate nel corso del mese, portando alla sua tragica morte il 28 novembre. La procura di Macerata ha ordinato l’autopsia sul corpo del piccolo Safi, mentre i parenti sono stati accusati di omicidio colposo nell’ambito delle indagini in corso. La comunità è colpita da questa terribile perdita e attende ulteriori sviluppi nelle indagini.