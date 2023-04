Pamela Camassa il dramma: il fidanzato Filippo Bisciglia soffre di una malattia rara

Filippo Bisciglia, il celebre conduttore di Temptation Island, è nato a Roma nel 1977. Dopo essersi formato nel settore alberghiero, si è particolarmente distinto in uno sport che è stato per lui una passione di lunga data. Forse per qualcuno sarà una sorpresa, ma Bisciglia ha dedicato una quantità significativa di tempo a giocare a tennis a livello agonistico per molti anni.

Piero, il padre della famiglia, era un rappresentante di abbigliamento, mentre la madre lavorava come impiegata e la sorella come contabile. La famiglia è sempre stata molto unita e i genitori hanno sempre sostenuto il figlio.

La carriera di Filippo Bisciglia

All’età di 19 anni, Filippo Bisciglia è stato selezionato per una pubblicità di un’importante automobile. Tuttavia, il 2006 segna il momento critico in cui Bisciglia viene introdotto nel mondo dello spettacolo, con la sua partecipazione al Grande Fratello.

Si trattava della seconda edizione del reality di Canale 5, presentato da Alessia Marcuzzi. Bisciglia si è piazzato al secondo posto. È noto per la sua fama di latin lover. Infatti, ha interrotto il suo fidanzamento con Flora Canto per intraprendere una relazione con un’altra partecipante al Grande Fratello, Simona Salvemini.

Dopo il Grande Fratello, Filippo Bisciglia è diventato testimonial di vari marchi e nel 2007 ha condotto il programma Stai sull’okkio, in onda su Mediaset Premium. Una curiosità sulla vita professionale di Bisciglia è che ha inciso un album dal titolo Sto parlando con te, prodotto dalla casa discografica di Eros Ramazzotti.

Filippo è un personaggio poliedrico, che si è affermato come attore grazie alle sue apparizioni in Un posto al sole e Distretto di polizia. Nel 2014 è stato scelto come conduttore di Temptation Island, un’opportunità che gli ha garantito una notevole notorietà.

Filippo Bisciglia è stato colpito da un disturbo.

Durante l’infanzia a Filippo è stata diagnosticata la malattia di Parthes, una rara patologia che colpisce principalmente l’anca. Questo disturbo si distingue per l’interruzione temporanea dell’apporto di sangue alla testa del femore.

Philip si trovò ad affrontare una situazione pericolosa a causa dei suoi problemi medici, presenti fin dall’età di tre anni. Fortunatamente, la sua famiglia acconsentì a una terapia sperimentale che alla fine debellò il disturbo. Durante questo periodo, la famiglia si è ulteriormente rafforzata, soprattutto quando la madre ha avuto una grave malattia che ha richiesto l’assistenza di tutta la famiglia.