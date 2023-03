Pierre e Cheri perché si chiamano così i gatti di Serena Bortone? Che razza sono

Indaghiamo sulle razze dei gatti Pierre e Cheri, di proprietà di Serena Bortone, come si vede nella trasmissione Oggi è un altro giorno.

Il salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha ospitato degli ospiti singolari: i suoi gatti Pierre e Cheri. La Bortone ha scelto di presentarli al pubblico, rendendoli protagonisti del programma. I due gatti sono di una razza pregiata e prendono il nome dall’amore di Bortone per la letteratura. Scopriamo di più su questi due felini.

La conduttrice ha rivelato di aver dato ai suoi due gatti il nome di personaggi di due romanzi diversi. Pierre è stato chiamato così in onore di Pierre Bezuchov, il protagonista del celebre Guerra e pace di Tolstoj. Cherie, invece, è stato preso dal personaggio Fred Peloux, soprannominato Cherie, dell’omonimo romanzo di Colette.

Pierre e Cheri sono due gatti persiani Chinchilla, una varietà di gatto persiano a pelo lungo. Questi gatti sono di taglia medio-grande, con una corporatura robusta e un folto mantello bianco, che può essere punteggiato sulla testa, sul dorso, sulle zampe e sulla coda. Generalmente più diffidenti dei gatti a pelo corto, sono comunque socievoli e affettuosi, il che li rende popolari come animali domestici. Questa razza è nota per la sua docilità e per la sua preferenza per la vita in casa.