Pino Insegno fuori da L’Eredità: chi sono i nuovi conduttori pronti a sfidare Fedez su La7?

La società Banijay Italia ha messo il veto su Pino Insegno come conduttore della nuova edizione de L’Eredità, prevista per gennaio su Rai1. Secondo quanto riportato da Adnkronos, in questi giorni si era ragionato su una terna di nomi per la conduzione del programma: Flavio Insinna, l’attuale conduttore di Reazione a catena Marco Liorni e Gabriele Corsi. Tuttavia, quest’ultimo non potrà partecipare a causa del suo contratto con Discovery fino alla fine dell’attuale stagione, a giugno.

Le registrazioni della nuova edizione dell’Eredità dovrebbero iniziare i primi di dicembre e, salvo sorprese, la scelta della conduzione sarebbe una partita a due tra Insinna e Liorni. Questa decisione è importante, considerando che il nuovo conduttore dovrà vedersela con un nuovo concorrente nel preserale: l’arrivo di Fedez alla guida di Chi vuol essere milionario? su La7, prima del tg di Enrico Mentana.

Il manager di Pino Insegno, Diego Righini, ha dichiarato che non è stata ricevuta alcuna comunicazione da Rai né da Banijay riguardo all’estromissione del conduttore dal programma. “Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma”, ha affermato Righini.