Programmi Tv Stasera oggi 1 febbraio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’emozionante serata di intrattenimento! Questa sera, mercoledì 1 febbraio 2023, non perdete su Raidue l’emozionante fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Inoltre, non perdetevi l’emozionante Calcio Coppa Italia: Roma-Cremonese su Canale 5. Non perdetevi tutta l’azione!

Non perdetevi l’incredibile talent show The Voice Senior, condotto dalla bravissima Antonella Clerici, in onda su Raiuno alle 21.25! Questa puntata viene recuperata dalla data di messa in onda originale del 27 gennaio, dopo Binario 21, con Fabio Fazio. Non perdete questa straordinaria occasione di assistere a questo incredibile talento!

Non perdetevi l’avvincente fiction La porta rossa 3 su Raidue alle 21.20, con il 7° e l’8° episodio. Cagliostro (Lino Guanciale) è alle prese con i misteriosi eventi accaduti durante la festa di Halloween. Stella fa un drammatico ritorno nella vita di Paoletto, lasciando Filip a decidere se seguire il suo cuore o andare avanti. Cagliostro e Vanessa si trovano di fronte alla sfida più difficile. Riusciranno a scoprire i segreti che li legano e Cagliostro riuscirà finalmente ad andare avanti? Sintonizzatevi per scoprirlo!

Non perdetevi il nuovo emozionante episodio di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli su Raitre alle 21.20! Si parlerà dell’avvincente caso di Greta Spreafico, la cantante 53enne di Erba (CO) scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) il 4 giugno scorso. Seguirà la straordinaria Filomena Rorro, che da anni si occupa diligentemente del caso di Angela Celentano. Sintonizzatevi ora per un’esperienza indimenticabile!

Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21.15 per l’incredibile film Art Night, “Napalm Girl”. La regista Valeria Parisi ci invita con passione a riflettere e a considerare quanto può essere espresso attraverso le immagini. Racconta la potente storia di Kim Phùc, il soggetto dell’iconica e straziante fotografia di Nick Ut che è diventata un simbolo della guerra del Vietnam.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per Countercurrent Primetime, condotto da Veronica Gentili, per analizzare il recente arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Parleremo anche delle pressanti questioni politiche della carovana e della guerra tra Russia e Ucraina. Non perdetevi questa puntata elettrizzante!

Preparatevi a un’emozionante serata di calcio! Alle 21.00 su Canale 5, non perdetevi l’emozionante quarto di finale di Coppa Italia di calcio: Roma-Cremonese. Dopo Fiorentina-Torino (ore 18.00, diretta su Italia 1 dalle 17.50), i giallorossi ospiteranno la matricola lombarda, che nel turno precedente ha compiuto un’incredibile impresa contro il Napoli. Non perdetevi questa epica battaglia!

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per seguire l’emozionante seconda puntata di Name That Tune! Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono lo show, dove due squadre di 4 VIP si sfideranno nell’emozionante gioco della “Canzone recitata”. Fabio recita il testo di una canzone popolare e le squadre devono indovinare di quale canzone si tratta. Non perdetevi il divertimento!

Preparatevi a una serata elettrizzante su Real Time alle 21.20! Il reality show Drag Race Italia sta per scatenare il pubblico con uno spettacolare tributo musicale a Lady Gaga, con ospiti i giudici Vito Coppola e Nick Cerioni. Inoltre, Petite Noire condividerà la sua storia ispiratrice di come il padre DJ ha accolto la sua omosessualità. Non mancate!

Non perdete Remember, il film thriller del 2015 di Atom Egoyan con Christopher Plummer, su Rai Movie alle 21.10! Zev, un uomo anziano, è determinato a cercare giustizia per la sua famiglia trovando la guardia nazista responsabile della loro morte – che ora vive negli Stati Uniti sotto falso nome. Non perdetevi questa incredibile storia di giustizia e vendetta!

Preparatevi a rimanere incantati! Su Italia 1, alle 21.20, andrà in onda il film fantasy del 2005 Nanny McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson e Colin Firth. Il vedovo Cedric Brown (Colin Firth) fatica a controllare i suoi sette figli indisciplinati e la ricca zia minaccia di tagliargli i fondi se non si risposa. Improvvisamente, alla sua porta bussa la misteriosa Nancy McPhee (Emma Thompson), una governante brutta ma magica che porterà sicuramente un po’ di magia nella vita di Cedric. Non perdetevi questo film incantevole!

Non perdetevi il film biografico di Christian Duguay del 2003, Il giovane Hitler, con Robert Carlyle, in onda su La7 alle 21.20! Uno sguardo ravvicinato e personale sulla vita del giovane Hitler prima della sua ascesa al potere in Germania, tra cui la sua giovinezza solitaria, il tentativo fallito di entrare all’Accademia di Belle Arti e la successiva leadership del partito nazista. È un’opportunità incredibile per conoscere meglio una delle figure più famigerate della storia: non perdetela!

Alle 21.25 sul Nove, l’epico film di Roland Emmerich del 2000, Il patriota, con Mel Gibson e Heath Ledger, ci porta nella Carolina del Sud del 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin è spinto a guidare i coloni americani in una guerriglia contro l’esercito britannico!

Sintonizzatevi su 20 Mediaset alle 21.05 per vedere The Town, il film drammatico del 2010 diretto e interpretato da Ben Affleck. Ambientato a Boston, Doug è determinato a dare una svolta alla sua vita dopo essersi innamorato dell’ostaggio che ha preso durante una rapina in banca. Tuttavia, i suoi complici lo costringono a compiere un ultimo colpo. Da non perdere!

Alle 21.00 su Iris, godetevi il film commedia di Steven Spielberg del 2004 The Terminal, con Tom Hanks e Stanley Tucci. Viktor Navorski arriva negli Stati Uniti durante un colpo di stato nel suo paese, che gli impedisce di tornare a casa e di entrare negli Stati Uniti. La sua unica opzione è quella di fare dell’aeroporto la sua casa. Provate l’emozione di questa storia incredibile!

Non perdete l’occasione di vedere il film commedia del 2007, Sapori e dissapori, diretto da Scott Hicks e interpretato da Catherine Zeta-Jones, su La 5 alle 21.10! Questa affascinante storia segue Kate, una cuoca con due dilemmi: crescere la nipote orfana e controllare il suo ambizioso vice che potrebbe potenzialmente prendere il suo posto. Non perdetevi questo delizioso film!

Non perdete l’occasione di lasciarvi affascinare dal film thriller di David Fincher del 1997 The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas su Sky Cinema Uno, alle 21.15! Seguite la storia di un uomo d’affari la cui vita mondana viene improvvisamente rinvigorita dal singolare regalo di compleanno di far parte di un club che offre giochi di ruolo personalizzati.

Non perdete l’occasione di vedere il film commedia del 2019 di Eric Lartigau #Iosonoqui, con Bae Doona e Alain Chabat, su Sky Cinema Due alle 21:15! Stéphane è un appassionato ristoratore che parte per un incredibile viaggio in Corea per ritrovare Soo, la donna che ha conosciuto su Instagram.

Non perdetevi il film fantasy di Chris Weitz del 2007 La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards, stasera su Sky Cinema Family alle 21.00! Unisciti alla piccola orfana Lyra che intraprende un viaggio emozionante in un universo parallelo per salvare la vita di un amico amato, incontrando una serie di cattivi e figure magiche lungo il percorso. Con l’aiuto di una bussola magica, riuscirà a portare a termine la sua missione?

Preparatevi a un’emozionante serata di azione e fantasia su Sky Cinema alle 21.00! Seven Sisters, il film del 2017 di T. Wirkola, è interpretato da Naomi Rapace, Clara Read e Willem Dafoe. Sette gemelle identiche vengono allevate segretamente dal nonno in una società che permette un solo figlio per famiglia. Le loro vite nascoste vengono gettate nel caos quando una di loro scompare misteriosamente. Da non perdere!

Non perdetevi il film thriller di Michael Chaves 2021 The Conjuring – Per ordine del diavolo, con Vera Farmiga alle 21.00 su Sky Cinema Suspense! Ed e Lorraine Warren, esperti di paranormale, affrontano un caso emozionante di possessione demoniaca e scoprono un libro di stregoneria nel 1981. Non perdetevi questo film emozionante!