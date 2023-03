Programmi Tv Stasera oggi 15 marzo 2023: Film live da non perdere

Questo mercoledì, 15 marzo 2023, la Rai andrà in onda in televisione.Alle 21.20 su Raidue andrà in onda la fiction Mare fuori, con Carolina Crescentini e Carmine Recano, composta da due episodi. Il primo, intitolato “Le fasi dell’amore”, segue i tentativi di Pino (Artem) di riconciliarsi con Kubra, nonostante sia ancora tormentato dalla gelosia, con l’aiuto di Carmine. Carmela è sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo, mentre Massimo inizia a intuire la verità.

Il secondo episodio, “Le regole dell’amicizia”, racconta gli scontri di Milos con Micciarella e Dobermann, anche se Cucciolo evita il peggio. Pino aiuta Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e Giulia cerca di sfruttare la sua grande occasione.Alle 21.20 su Raitre andrà in onda Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli come conduttrice. Paolo Orsucci Granata, giornalista, scrittore e studioso del mondo ebraico, sarà uno degli inviati della trasmissione. Questa sera si parlerà del caso di Jessika, una ragazza di 17 anni scomparsa da Gazzaniga (Bergamo). Le sue origini religiose hanno portato a cercarla nelle chiese di Roma e Milano.

Alle 21.15 su Rai 5, Art Night sarà condotto da Neri Marcorè, che presenterà servizi sull’uso del nero nella storia. Si parlerà del carboncino delle pitture rupestri della Grotta Chauvet (Francia), dell’arte degli Egizi e degli Etruschi, delle incisioni di Giovan Battista Piranesi e dell’opera di Emilio Vedova.

Il portafoglio programmi di Mediaset comprende La7, Tv8 e Real Time.

Alle 21.20 su Rete 4, l’approfondimento di Veronica Gentili sull’attualità italiana e internazionale inizia con un focus sulla scena politica nazionale. Elly Schlein, neo-segretario del PD, farà una forte opposizione al governo Meloni: su quali punti si concentrerà? La discussione si sposta poi sulla questione delle armi all’Ucraina.

Questa sera, alle 21.20, Canale 5 trasmette La Tv dei 100 e uno. Piero Chiambretti torna in televisione con un nuovo programma in tre puntate. Il programma prevede la partecipazione di 100 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Ogni sera i bambini selezioneranno tre ospiti che appariranno in trasmissione e risponderanno alle loro domande. Tra gli ospiti di questa sera c’è Paolo Bonolis.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per seguire il programma Atlantide di Andrea Purgatori. La formula, ormai collaudata, prevede un’analisi dei fatti di ieri e di oggi, accompagnata da immagini esclusive, filmati d’epoca e interviste a giornalisti ed esperti.

Su TV8, alle 21.30, torna per quattro serate il game show di Nicola Savino, 100% Italia Special. Il game show cerca di scoprire come si stanno evolvendo le abitudini degli italiani, con squadre di vip che devono indovinare le opinioni di 100 persone tra i 18 e gli 80 anni.

Alle 21.20 su Real Time andrà in onda il reality show Matrimonio a prima vista Italia. Tre coppie si sono unite in matrimonio e bisogna vedere se riusciranno a superare le difficoltà della vita coniugale, a partire dalla luna di miele. Le coppie sono aiutate dall’esperienza di Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

Mercoledì 15 marzo 2023, ci saranno film disponibili per la visione stasera.

Alle 21.10, Rai Movie proietterà il film drammatico In the Mood for Love (2000) di Wong Kar-Wai, con Tony Leung Chiu-Wai e Maggie Cheung nei ruoli principali. La storia è quella di una segretaria e di una giornalista che, essendo vicine di casa, scoprono che i rispettivi coniugi hanno una relazione. Nonostante l’attrazione reciproca, i due decidono di non intraprendere una relazione personale.

Alle 21.20 su Italia 1, gli spettatori potranno vedere il film d’azione del 2011 Safe House: nessuno è al sicuro, di Daniel Espinosa, con Ryan Reynolds e Denzel Washington. Tobin Frost (Denzel Washington) è riuscito a eludere la CIA per anni, ma viene fermato in Sudafrica e preso in custodia. Viene quindi trasferito in una casa sicura per essere interrogato, dove incontra l’agente Weston (Ryan Reynolds). Qualcuno sta cercando di mettere a tacere Frost.

Sulle 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda il film d’azione del 2013 Man of Tai Chi, con Keanu Reeves, Karen Mok e Iko Uwais. Il film segue la storia del giovane “Tigre” Chen Lin-Hu, che viene costretto da un uomo senza scrupoli a partecipare a un pericoloso torneo di arti marziali con l’obiettivo di trasformarlo in un assassino.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film drammatico di Clint Eastwood del 1995 I ponti di Madison County, con Clint Eastwood e Meryl Streep. La storia segue la casalinga Francesca e il fotografo Robert, che si incontrano e si innamorano inaspettatamente, vivendo quattro giorni di felicità insieme. Tuttavia, il tempo trascorso insieme non è sufficiente a modificare le loro vite.

Sintonizzatevi su Sky stasera, mercoledì 15 marzo 2023, per una selezione di film.

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico Crimini del futuro (2022) di David Cronenberg, con Viggo Mortensen e Léa Seydoux, alle 21.15. Ambientato in un futuro imprecisato, il film segue la storia dell’ex chirurgo Caprice e del suo partner Saul che cercano di trasformare le loro operazioni in una forma d’arte.

Sky Cinema Family trasmetterà il film commedia Peter Rabbit 2 – Un monello in fuga (2021) di Will Gluck, con Rose Byrne, alle 21. Il film segue Peter Rabbit mentre lascia il suo cortile e si imbarca in un viaggio verso un’area metropolitana, che gli offre l’opportunità di sviluppare e contemplare il suo futuro.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense andrà in onda il film drammatico Black Box – La scatola nera di Yann Gozlan (2021), con Pierre Niney. Mathieu, un ingegnere esperto, viene incaricato di indagare su quello che probabilmente è un disastro aereo senza precedenti. Attraverso un’analisi approfondita delle scatole nere, scoprirà una verità inquietante.