Programmi Tv Stasera oggi 2 febbraio 2023: Film live da non perdere

Sintonizzatevi stasera su Raiuno per la seconda serata del 72° Festival di Sanremo, condotta dall’impareggiabile Amadeus! Passate poi a Rete 4 per Zona Bianca, il programma di attualità di Giuseppe Brindisi. Da non perdere anche Chi l’ha visto? di Raitre con la sempre curiosa Federica Sciarelli. Infine, Non è L’Arena di La7 con Massimo Giletti, per una serata di avvincente attualità. Non perdetevi questo straordinario programma del mercoledì sera!

Questa è una serata da ricordare! Non perdete l’occasione di vedere la Rai in TV mercoledì 2 febbraio 2022. Sarà uno spettacolo incredibile da non perdere!

Preparatevi a un’incredibile serata di musica e spettacolo su Raiuno alle 20.40 per il 72° Festival di Sanremo! La seconda serata della kermesse si svolgerà al Teatro Ariston e sarà condotta da Amadeus con la bellissima Lorena Cesarini. Da non perdere l’incredibile Laura Pausini, che si esibirà con il suo nuovo singolo “Scatola”. Sarà sicuramente una serata indimenticabile!

Non perdete l’ultima puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli, in onda su Raitre alle 21.20! Il nostro sito e il centralino 06.8262 sono sempre aperti e pronti a ricevere le segnalazioni dei cittadini, spesso fondamentali per la risoluzione delle indagini. Inoltre, è sempre attivo il nostro indirizzo e-mail: 8262@rai.it – quindi non esitate a contattarci oggi stesso!

Sentite la passione del Don Chisciotte su Rai 5 alle 21.15! Il celebre balletto del Teatro dell’Opera di Roma, con le coreografie di Laurent Hialire e Mikail Baryshnikov, sarà interpretato da Isaac Hernandez e Iana Salenko. L’incredibile Maestro britannico David Garforth dirigerà l’orchestra. Non perdetevi questa straordinaria serata di danza!

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Sintonizzatevi su Rete 4 questa sera alle 21.20 per l’appassionato programma di attualità White Zone! Giuseppe Brindisi sarà il padrone di casa, e fornirà ai telespettatori le notizie più importanti della settimana. La campagna sui vaccini e le proteste No vax sono al centro dell’attenzione, ma non dimentichiamoci della politica! Giuseppe farà del suo meglio per rispondere a tutte le vostre domande con il suo stile entusiasta.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 e seguite Le Iene per un’edizione speciale di attualità: due anni di Covid. Come ha trasformato la nostra vita questo virus? Dal blocco iniziale, alle restrizioni, all’impossibilità di abbracciare i nostri cari, agli ospedali stracolmi e al tragico bilancio delle vittime, fino alla speranza dei vaccini e del lasciapassare verde, tutti noi abbiamo vissuto un desiderio di normalità. Gaetano Pecoraro ci accompagnerà in un viaggio attraverso i due anni che hanno sconvolto il mondo. Non mancate!

Non perdetevi la puntata di stasera di Non è L’Arena con Massimo Giletti su La7 alle 21.15! Il suo approccio appassionato e dinamico all’attualità vi coinvolgerà sicuramente mentre si immerge nei temi più urgenti della salute, della società, della cronaca, della politica e dell’economia. Sintonizzatevi e lasciatevi illuminare!

Non perdete l’occasione di guardare l’incredibile reality show Bruno Barbieri – 4 Hotel stasera su Tv8 alle 21.30! Lo scorso 17 giugno, Bruno Barbieri ha avuto l’emozionante compito di scegliere il miglior Bed & Breakfast di Lecce. La sfida è stata ardua tra Montatelurè, Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè, Amaté suites and rooms e Palazzo Guido. Sintonizzatevi per scoprire chi sarà incoronato vincitore!

Non vedete l’ora di vedere i fantastici film di stasera, mercoledì 2 febbraio 2022! Non perdetevi questa incredibile esperienza!

Alle 21.10 su Rai Movie, non perdete l’epopea storica di Mel Gibson del 1995, Braveheart – Cuore impavido. Ambientato nella Scozia del XIII secolo, il film segue l’appassionato viaggio di William Wallace per vendicare la morte dell’amata moglie per mano degli inglesi. Assistete alla trasformazione di Wallace da semplice rivoltoso a eroe nazionale!

Preparatevi a una serata di ilarità su Canale 5 alle 21.20 con la commedia del 2014 di Luca Miniero, Un boss in salotto, con i bravissimi Paola Cortellesi e Rocco Papaleo! Cristina (Paola Cortellesi) vive a Bolzano con la sua amorevole famiglia, ma nasconde le sue origini napoletane e il suo perfetto accento del nord. Ma la sua vita viene sconvolta quando suo fratello Ciro (Rocco Papaleo) viene coinvolto in un processo di camorra e deve scontare gli arresti domiciliari a casa sua. Non perdetevi questo film che fa ridere a crepapelle!

Alle 9 in punto, il film d’azione del 1996 di John Travolta, Nome in codice: Broken Arrow, prende il via! A Vic e Riley, due audaci piloti dell’Aeronautica, viene assegnata l’emozionante missione di testare un aereo Stealth che trasporta due testate nucleari. Ma non sanno che Vic ha altri piani: rubare le armi nucleari e ricattare il governo!

Preparatevi a essere affascinati dal film commedia di Steven Spielberg del 2004 The Terminal, con Tom Hanks! Alle 21.00 su Iris, inizia il viaggio di Viktor Navorski che, arrivato negli Stati Uniti, trova la sua patria nel bel mezzo di un colpo di stato. Impossibilitato a tornare a casa o a entrare negli Stati Uniti, l’aeroporto deve diventare la sua casa. Non perdetevi questa storia emozionante!

Preparatevi a ridere! Alle 21.10 su La5 sarà proiettato Magic Mike di Steven Soderbergh, una commedia del 2012 con Channing Tatum. Di giorno Mike è un falegname, ma di notte si trasforma nel popolare spogliarellista Magic Mike in un famoso club. Un giorno, Mike decide di condividere le sue conoscenze e di insegnare a un ragazzo l’arte dello spogliarello. Da non perdere!

Preparatevi ad emozionarvi questo mercoledì sera, 2 febbraio 2022, quando Sky presenterà un’incredibile selezione di film!

Non perdetevi il capolavoro comico del 2019 di Simone Godano, Croce e delizia, con Alessandro Gassman su Sky Cinema Uno alle 21.15! Le famiglie Castelvecchio e Petagna non potrebbero essere più diverse, ma quando Tony e Carlo rivelano il loro amore reciproco, la notizia sconvolgerà i loro mondi. Non perdetevi questa commedia appassionata!

Non perdetevi il film drammatico del 2014 di Barry Levinson, The Humbling – L’ultimo atto, con Greta Gerwig e Al Pacino su Sky Cinema Due alle 21.15! La straordinaria storia di Simon, un attore che ha inspiegabilmente perso il dono della recitazione, e il suo tentativo di ritrovare la forza vitale instaurando una relazione con una donna molto più giovane di lui. Sintonizzatevi su questa storia avvincente!

Non perdetevi l’emozionante film d’avventura Adèle e l’enigma del faraone (2010) di Luc Besson, con Louise Bourgoin, stasera alle 21.00 su Sky Cinema Family! Preparatevi a essere travolti dall’incredibile storia dell’intrepida giornalista Adèle Blanc-Sec nel 1912, che si imbarca in un’audace ricerca che coinvolge mummie egizie e animali preistorici. Sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile!

Preparatevi a una serata ricca di azione con il film fantasy del 2014 Dracula Untold di Gary Shore, con Luke Evans, in onda su Sky Cinema Action alle 21.00! Seguite l’emozionante storia del giovane Vlad, determinato a difendere la Romania dall’attacco dei Turchi, e scopre una forza oscura che gli offre la vittoria – ma a quale costo?