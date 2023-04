Programmi Tv Stasera oggi 3 aprile 2023: Film live da non perdere

Questa sera in TV lunedì 3 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il dramma Resta con me, con Francesco Arca, Arturo Muselli. Alessandro (Francesco Arca) nasconde le prove di quanto accaduto a Tarek, ma qualcuno con il cellulare filma la scena, che diventa virale. Le ripercussioni, non solo per il poliziotto ma anche per Paola e Diego, sono tragiche. – Durante le indagini sull’ultimo colpo della banda della lancia termica, Alessandro scopre chi è la talpa nascosta in Questura.

Su Raidue, alle 21.20, lo spettacolo comico Anche Stasera tutto è possibile. Una settimana dopo la fine della nona edizione dello show condotto da Stefano De Martino rivediamo i momenti più esilaranti. L’episodio più visto è stato quello del 20 febbraio, con ospiti Katia Follesa, Elio, Valeria Graci, Ema Stokholma e Marco Mazzocchi.

Su Raitre, alle 21.20, attualità con Report. Tra i temi delle nuove inchieste proposte da Sigfrido Ranucci c’è il caso Cospito, che potrebbe mettere in discussione il carcere duro per i boss. Da tempo la legislazione antimafia, nata dopo le stragi del 1992, è sotto attacco. Ma come vengono individuati i detenuti interessati dal provvedimento?

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, attualità con Quarta Repubblica. Politica a tutto campo: è questo l’imperativo di Nicola Porro. Focus sulle Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia, ma si parlerà anche delle accese proteste in Francia dopo la riforma delle pensioni. Inoltre, le preoccupazioni causate dalla crisi di Credit Suisse.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. È giunto il momento più atteso di ogni reality, la proclamazione del vincitore. I finalisti si sfidano per convincere gli spettatori della loro meritata vittoria, mentre Alfonso Signorini propone loro nuovi confronti e riflessioni intense.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre al confine. Prosegue l’esplorazione di Roberto Giacobbo in Egitto. In questo episodio si discute del Faraone Gigante, Sanakht (dallo scheletro si deduce che fosse alto oltre 2 metri), vissuto 4700 anni fa. Successivamente, si visita la collina di Posillipo (Napoli) per esplorare Villa Rosebery, residenza estiva del Presidente della Repubblica.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Gli eventi rilevanti dell’attualità italiana e internazionale sono al centro dell’analisi approfondita di Lilli Gruber. La giornalista altoatesina, ex presentatrice del Tg1, guida il programma dal 2008.

Su Nove, alle 21.35, il reality Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella, titolare dei ristoranti L’antica pesa (a Roma e New York) e del Feroce a Manhattan, prosegue nella ricerca dei veri sapori italiani all’estero. La sua missione lo conduce oggi in Irlanda, a Dublino.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli “Ritorni”. Sandra Lee si prende cura di Monica, che deve eliminare nuove protuberanze dal volto. In seguito, è il turno di Ken, che ha grandi cisti sulla testa, e Maranda, afflitta da un’ulcera insolita.

Questa sera, lunedì 3 aprile 2023, i film in onda:

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2011, di Len Wiseman, Total Recall – Atto di forza, con Colin Farrell. Ambientato alla fine del XXI secolo, Doug, operaio di una fabbrica di robot con problemi mnemonici, si fa impiantare i ricordi di una vacanza su Marte. Ma qualcosa va male.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Giovanni Aloi, Tensione superficiale, con Cristiana Dell’Anna. Michela, giovane madre che lavora mal retribuita in un albergo sul Lago di Resia, sceglie di prostituirsi oltre frontiera, in Austria. Ma in paese la notizia si diffonde e tutti la rinnegano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1959, di Edward Dmytryk, Ultima notte a Warlock, con Henry Fonda. I cittadini di una località del Far West ingaggiano i pistoleri Clay e Tom per contrastare una banda di malviventi. Alla fine, però, a ripristinare l’ordine sarà lo sceriffo Johnny.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2021, di Shawn Levy, Free Guy – Eroe per gioco, con Ryan Reynolds. Guy, pacifico impiegato bancario che cerca di sopravvivere in un mondo dominato dalla violenza, scopre inaspettatamente di essere solamente un personaggio di un videogioco. Che fare?

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Lucy, studentessa americana a Taipei, viene rapita da gangster che la costringono a fare da corriere per il contrabbando di un farmaco sperimentale.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Todd Haynes, Cattive acque, con Mark Ruffalo. Alla fine degli anni ’90, l’avvocato civile Robert Bilott, di Cincinnati, decide di combattere contro un gigante della chimica che scarica rifiuti tossici in un lago della Virginia da decenni. Storia vera.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Joe Wright, Anna Karenina, con Keira Knightley, Jude Law. Anna, infelice consorte di un funzionario governativo, incontra l’ufficiale Vronsky durante un viaggio a Mosca. L’incontro cambierà irrimediabilmente la vita della donna.

Stasera in televisione, lunedì 3 aprile 2023, i film su Sky:

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, I migliori giorni, con Luca Argentero. Feste come Natale, Capodanno, San Valentino e Giornata della Donna uniscono e dividono, raccontate attraverso quattro trame. Tra queste, il racconto dell’infedele Gianni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 1990, di Kevin Costner, Balla coi lupi, con Kevin Costner, Mary McDonnell. Il tenente John Dunbar è inviato in un avamposto di confine. Qui apprende che gli indiani non sono barbari e si integra con i Sioux. Il vero pericolo proviene dai bianchi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy. Djibi vive per sua figlia Sofia: ogni sera le narra una favola in cui lui è il Principe Azzurro. Tuttavia, quando Sofia diventa adolescente, tutto sembra mutare.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Glenn Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, abile truffatore, accoglie la giovane e seducente Jess sotto la sua ala, facendo da mentore. La situazione si complica quando i due s’innamorano reciprocamente.