Quanto guadagnano il principe William e la moglie Kate Middleton: cifre da non credere

Il principe William e Kate Middleton sono ampiamente riconosciuti come una delle coppie più ricche del mondo.

Il principe William svolge un lavoro ammirevole.

Il principe William, secondo in linea di successione al trono dopo il padre Carlo, occupa una posizione importante all’interno della monarchia britannica, nonostante non abbia un’occupazione ufficiale. Insieme alla moglie Kate, si dedica principalmente ad attività di beneficenza, come il ruolo di padrino di varie associazioni e organizzazioni.

Prima di assumere questo ruolo, William è stato pilota di elicotteri per la East Anglian Air Ambulance fino al suo pensionamento nel 2017. Da allora, si è impegnato sempre di più nei compiti reali e nelle attività di beneficenza, come il lancio dell’organizzazione Heads Together, che promuove la consapevolezza della salute mentale, e del Tusk Trust, che si concentra sugli sforzi di conservazione in Africa.

Il patrimonio netto di William è stimato in circa 40 milioni di euro, provenienti da diverse fonti di reddito. Inizialmente, i fondi sono stati messi a disposizione dalla bisnonna, sorella della Regina Elisabetta, che ha accantonato 19 milioni di euro per i nipoti. La somma è stata poi divisa tra William e Harry al compimento del 21° anno di età di quest’ultimo. Inoltre, al compimento dei 25 anni, William e Harry hanno ricevuto l’eredità di Lady Diana, pari a 21,3 milioni di dollari.

William è prudente con le sue finanze e ne utilizza una parte per finanziare la vita di corte e i viaggi di Stato. Una parte significativa del suo patrimonio è destinata alle spese associate ai suoi doveri di “reale in attività”, vale a dire che tutti i viaggi di Stato e le visite ufficiali sono pagati con i suoi fondi personali.

Nonostante il costoso stile di vita associato alla vita di corte, il futuro finanziario di William sembra essere molto promettente. Quando Carlo diventerà reggente, Guglielmo sarà beneficiario del Ducato di Cornovaglia, che genererà una cifra stimata in 20 milioni di euro. Inoltre, dopo l’ascesa al trono di Guglielmo, il Parlamento gli garantirà uno stipendio annuale di 100 milioni di euro.

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, non ha un’occupazione tradizionale ma si dedica a cause benefiche. Nonostante ciò, il suo patrimonio netto è stimato in circa 10 milioni di euro, principalmente grazie alla proprietà di un’azienda di articoli per feste della sua famiglia. Inoltre, ha ricevuto in dono gioielli dalla Regina e dalla Principessa Diana, che hanno un notevole valore economico.