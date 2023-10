Record infranto a Reazione a Catena: l’Ultima Fila si aggiudica la somma incredibile di 26.750 euro!

L’appuntamento con Reazione a Catena di sabato 14 ottobre 2023 ha regalato emozioni a non finire, mettendo a confronto squadre agguerrite e desiderose di conquistare il titolo di campioni. Marco Liorni, il conduttore, ha dato il via ai giochi con il suo consueto entusiasmo, salutando calorosamente il pubblico a casa.

Un Nuovo Inizio: l’Ascesa dell’Ultima Fila

Il palcoscenico di Rai 1 si è acceso con la sfida tra i campioni in carica, “Tre per Assurdo”, e gli sfidanti del giorno, la squadra dell'”Ultima Fila”. Il game show ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo gioco, quando finalmente è stata svelata la squadra vincitrice della serata. Scopriamo insieme come si è svolta questa entusiasmante puntata!

Curiosità: Reazione a Catena è un programma che ha conquistato un vasto pubblico grazie al suo format coinvolgente e alla simpatia del conduttore Marco Liorni.

Svolta Epica: l’Ultima Fila Conquista il Titolo

Nonostante l’energia e l’abnegazione mostrate da entrambe le squadre, l’Ultima Fila ha preso il sopravvento, strappando il titolo di campioni ai “Tre per Assurdo”. Con questo cambio di guardia, il gioco si è fatto ancora più avvincente.

Momenti Topici della Gara:

Associazioni Vincenti: Tra le varie sfide linguistiche, Francesco C. ha brillato con la risposta “Buone”, seguito da un’altra risposta esatta “Conciato” di Francesco. Federico non è stato da meno, colpendo nel segno con la parola “Scarpe”. Dimezzamento Strategico: Procedendo con il gioco, l’Ultima Fila ha gestito abilmente il dimezzamento, lasciando €53.500 in palio. La Catena Finale: Il climax è arrivato con la catena finale, che ha visto i tre amici dell’Ultima Fila confrontarsi sulle parole chiave. Dopo un attento dibattito, hanno dimezzato il montepremi a €26.750, decidendo di acquistare il terzo elemento, che si è rivelato essere “Posto”.

Trionfo Strepitoso: Vittoria Memorabile da €26.750!

La parola chiave “Rimesso” ha sigillato la vittoria strepitosa dell’Ultima Fila, portando a casa un montepremi notevole di €26.750! Un finale esaltante che ha confermato l’abilità e la sinergia della squadra vincitrice.

Curiosità: La vincita ottenuta è una delle più alte registrate nel programma, dimostrando come Reazione a Catena continui a essere una fonte di divertimento e, per alcuni fortunati, anche di notevoli premi in denaro.

Un episodio ricco di adrenalina che ha nuovamente confermato Reazione a Catena come uno degli appuntamenti televisivi più amati, capace di regalare momenti di gioia e soddisfazione ai suoi partecipanti.